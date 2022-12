Dans un match que les Warriors devaient perdre vue la gueule du money-time, le coeur du champion s’est activé au meilleur moment. Les Blazers avaient tout donné, ils n’ont rien pu faire face au run de fin de match de Golden State. Victoire des Dubs 118 à 112, avec un effort collectif exceptionnel des champions en titre.

Qui pouvait l’annoncer et y croire, il y a encore une grosse semaine ?

Orphelins de Stephen Curry, les Warriors rentraient à la maison et avaient 4 matchs à jouer à domicile.

Quatre jolis tests, avec notamment Memphis le soir de Noël, Portland la veille du nouvel an, et une doublette Charlotte – Utah entre les deux. Aujourd’hui ? Le réveil est doux dans la Dub Nation, car avec 4 succès de suite et une identité bien blindée, c’est un groupe en forme et déterminé qui boucle l’année 2022.

Oui, Golden State a gagné cette nuit mais c’était très mal parti. Alors que les Blazers menaient de quasiment 10 points à 5 minutes de la fin du match, c’est une ultime vague qui a défoncé le navire de Portland et a fait exploser le public du Chase Center. Une vague avant tout collective, avec les efforts de chacun dans la bataille.

Car si Jordan Poole et Klay Thompson repartent avec la timbale offensive, notamment grâce aux 41 points du plus jeune et les 31 points du second incluant des shoots de zinzin dans le dernier quart, ce serait injuste de ne pas souligner le travail réalisé par les joueurs de l’ombre.

Comme ce bon Donte DiVincenzo, qui a subtilisé un ballon précieux des mains de Damian Lillard avant de rentrer le plus gros trois-points de la soirée.

Comme ce bondissant Jonathan Kuminga, qui a utilisé de ses qualités athlétiques pour contester des tirs et foncer au dunk en contre-attaque.

Comme Ty Jerome qui envoie de la ficelle du milieu du terrain, comme si lui aussi avait bu dans la fontaine de Steph.

Ces Warriors ont pris un coup de pression avec la blessure de Curry à la mi-décembre, et la réaction collective est splendide. Elle a même quasiment laissé Draymond Green sans voix après la victoire, le leader émotionnel de Golden State étant fier de l’attitude des siens. Car ces Warriors récents ne lâchent rien, et mettent les mains dans la boue s’il le faut.

Et c’est Portland, enseveli sous cette vague de dernière minute, qui en a fait les frais. Un peu chamboulés mais pas abattus non plus, ces soldats de Golden State démarrent 2023 avec optimisme. Certes, la route est encore longue et les aléas seront nombreux, mais il y a eu dans ce stretch de 6 jours quelque chose de nouveau. Une étincelle comme dirait Johnny, quelque chose de captivant et de rassurant concernant l’ADN des Warriors.

Si les exploits offensifs de Golden State attirent les yeux, c’est la dureté, la défense et le sens du collectif qui font de cette équipe une équipe de champions. Cela s’est vu sur ces derniers matchs, peut-être un des moments les plus marquants de ce début de saison côté Warriors. À confirmer, mais que c’est bon à retrouver.