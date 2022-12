Deux jours après avoir envoyé un gros message au management des Lakers, LeBron James s’est défoulé sur les Hawks le jour de son 38e anniversaire. Avant de lâcher une déclaration royale en conférence de presse.

“Mettre 30 points ça marchait pas, donc j’ai essayé d’en mettre 40.”

Voilà comment le King a abordé le match contre Atlanta la nuit dernière, lui qui tournait à 31 unités sur les cinq derniers matchs pour… quatre défaites. Résultat ? 47 points, 10 rebonds, 9 passes, le tout à 18/27 au tir dont 4/6 du parking et 7/9 aux lancers-francs. Facile le basket n’est-ce pas ?

Pas de doute, LeBron était énervé.

Les défaites, les blessures, Rob Pelinka qui se la coule douce… autant d’éléments qui ont alimenté le feu intérieur du Roi vendredi soir. Et pas de bol c’est tombé sur les Hawks, obligés de s’incliner face à la greatness de James sur le score de 130-121.

LeBron est… légendaire. Pour fêter ses 38 ans ? Le King est allé à Atlanta et s’est offert la meilleure perf de toute la saison. 47 POINTS

10 REBONDS

9 PASSES

18/27 AU TIR

4/6 À TROIS POINTS Et la victoire face aux Hawks. Un cadeau d’anniv de roi 👑pic.twitter.com/bwBar7Wr9F — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2022

Devant les yeux de sa femme Savannah et de sa mère Gloria, assises au premier rang de la salle d’Atlanta pour ses 38 ans, LeBron a tout simplement sorti son meilleur match de la saison au scoring (son premier à plus de 40 points), et est passé à un petit point d’égaler son record perso (48 points en 2009 face aux… Hawks) lors des rencontres jouées le jour de son anniv.

James tourne désormais à 28,5 points sur l’ensemble de la campagne 2022-23, une moyenne exceptionnelle pour un homme de 38 balais.

Que Kareem Abdul-Jabbar se prépare, son record all-time pourrait tomber encore plus vite que prévu…

