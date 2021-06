LeBron James laisse son numéro 23 et repasse sur le 6 : on parle de son maillot hein, pas de sa moyenne de points l’année prochaine

C’est une nouvelle qui serait anecdotique pour un joueur NBA lambda. Mais avec LeBron James, un petit changement de numéro fait tout de suite la une de l’actu. Habitué au fameux 23, le King a décidé de reprendre le 6 qu’il portait lors de ses années Miami.

Voilà qui va rappeler quelques petits souvenirs. LeBron James avec le numéro 6, c’est le LeBron James du Heat, celui qui a remporté ses deux premiers titres NBA du côté de South Beach et accessoirement aussi ses deux derniers titres de MVP, tout ça en 2012 et 2013. Ce numéro 6, il va donc revenir, désormais sous le maillot mythique des Lakers. De quoi faire passer un message pour faire comprendre à la planète NBA que la vengeance du King sera terrible ? Peut-être. La petite bombe a en tout cas été annoncée ce mercredi soir par Shams Charania de The Athletic, quelques heures seulement après la sortie d’un nouveau trailer de Space Jam : A New Legacy, futur chef-d’œuvre du cinéma (ou pas) dans lequel le King portera également le 6. Parfait pour faire la transition n’est-ce pas ? Ce changement était déjà prévu à l’intersaison 2019, au moment de l’arrivée d’Anthony Davis en provenance de la Nouvelle-Orléans. LeBron avait effectivement offert son 23 à AD – qui portait le même numéro chez les Pelicans – en guise de cadeau de bienvenue. Seul souci à l’époque, le King s’y était pris un peu trop tard et Nike avait refusé de tout chambouler. Cette fois-ci, tout a visiblement été fait dans les règles de l’art et James pourra donc bien retrouver son numéro 6, confirmant les rumeurs qu’on avait pu entendre il y a quelques mois. Par contre, si l’on en croit Shams, Anthony Davis ne devrait pas sauter sur l’occasion. En effet, AD gardera probablement le 3, qu’il porte depuis son arrivée à Los Angeles il y a deux ans et avec lequel il a gagné son seul titre NBA en 2020.

Si ce passage au numéro 6 nous renvoie dix années en arrière, on se dit que c’est sans doute aussi la fin officielle du LeBron version 23. Et ça, c’est quand même pas rien. Mis à part ses quatre années en Floride entre 2010 et 2014, James a toujours porté le même numéro que son idole Michael Jordan en NBA. De la St. Vincent-St. Mary High School à 18 piges jusqu’aux Lakers à 36 balais, en passant évidemment par Cleveland à deux reprises, le King a fièrement arboré le 23 sur son dos, en dessous de son nom. Certes, aux entraînements et avec Team USA, le 6 faisait souvent son apparition, LeBron étant notamment un grand fan de Julius Erving. De plus, avec la naissance de son premier fils le 6 octobre 2004 et de son second au mois de juin 2007, le numéro 6 possède toujours une signification très personnelle pour James. Mais ne plus le voir avec le 23, avec lequel il a réalisé tant d’exploits, ça fait quand même quelque chose. Sans doute qu’il fallait absolument changer un truc après sa première élimination en carrière au premier tour des Playoffs. Ou alors il a voulu rendre hommage à son nombre de Finales NBA perdues, qui sait ?

Il y a dix ans, avant son arrivée à Miami, LeBron James expliquait qu’il voulait laisser son numéro 23 pour honorer Michael Jordan, disant que personne d’autre en NBA ne devrait le porter. Aujourd’hui, il a sans doute d’autres raisons subliminales pour revenir au 6, mais ce qui est certain c’est que ça va faire marcher les affaires.

Source texte : The Athletic

Los Angeles Lakers star LeBron James is changing his jersey number from No. 23 to No. 6 next season, sources tell me and @tim_cato. Anthony Davis is expected to remain No. 3.https://t.co/GyQy5s9bVu — Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2021