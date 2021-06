Preview de la soirée NBA : Nikola Jokic veut fêter son titre de MVP en égalisant dans sa série contre les Suns

Un seul match au programme cette nuit à 3h30. Le nouveau MVP de la NBA sera en action puisque les Nuggets essayeront d’égaliser dans leur série contre Phoenix à l’occasion de ce Game 2 avant de retourner dans les Rocheuses.

Dans le premier acte, les Cactus avaient tiré profit de l’avantage du terrain et d’un public survolté pour démarrer leur série pied au plancher. C’est dans le troisième quart-temps que Phoenix a pris le match en main pour s’imposer avec une avance confortable (122-105). Mikal Bridges termine meilleur marqueur avec 23 points et il fallait bien ça pour compenser un Devin Booker qui n’était pas dans une forme à lâcher 40 points. Evidemment, à la fin du match, tonton Chris Paul a pris les choses à son compte en s’occupant de tuer le chrono entre deux tournages de spot de pub pour State Farm. Le Joker, lui, a réalisé un match moyen à 22 points et 3 passes seulement. Il n’a pas réussi à distribuer le jeu comme à son habitude. Maintenant qu’il est officiellement élu MVP de la saison 2020-21, il faut voir si ce titre confortera sa confiance et qu’il nous sortira une performance de calibre MVP ou si justement ce titre le mettra sous le coup de l’émotion. En tout cas on ne dit jamais non à voir Niko jouer.

Côté Arizona, pas de blessé et un effectif toujours aussi bien huilé prêt à suivre les consignes de Monty Williams et de Chris Paul. En revanche, il manque du monde dans le Colorado. On n’est toujours pas près de revoir Jamal Murray, pareil pour P.J. Dozier. En revanche, un certain Will Barton, une très bonne pièce dans le rouage de Mike Malone, blessé aux ischio-jambiers depuis le 23 avril, pourrait faire son retour cette nuit. Le coach le trouve en forme et si ce n’est pas pour ce soir, ce sera pour le Game 3. En sortie de banc ou directement dans le starting five, il ferait le plus grand bien aux Pépites des deux côtés du terrain. Enfin, Michael Porter Jr. aka l’homme qui proposait avec Aaron Gordon le plus de coupes dans la raquette pour Nikola Jokic a de nouveau souffert de douleurs dans le dos lors du Game 1, les mêmes douleurs qui l’avaient empêché de jouer pendant sa saison rookie. Heureusement, il devrait pouvoir tenir sa place lors du Game 2 puisque son coach assure que tout va bien.

Un match avec une intensité de Playoffs, dans une ambiance encore plus Playoffs à Phoenix, les deux équipes cow-boys de l’Ouest ricain vont s’affronter cette nuit à 3h30. Les Cactus vont-ils prendre une avance confortable ou alors les Nuggets vont recoller pour arriver chez eux à égalité ? On se dit à ce soir du coup ?

