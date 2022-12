Absent depuis le 19 novembre à cause d’une fracture au niveau du pied, Tyrese Maxey a enfin refoulé les parquets la nuit dernière à la Nouvelle-Orléans. Un retour logiquement timide, mais un retour qui permet aux Sixers d’être au grand complet. De quoi aborder la nouvelle année avec le sourire ?

Nous sommes le 31 décembre 2022, et l’infirmerie de Philadelphie est vide. Pas de blessés, pas d’absents, tout le monde est sur pied.

C’est suffisamment rare pour être souligné, et on rappelle que les Sixers évoluaient il y a tout juste un mois sans Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey. Depuis, Jojo est revenu pour tout péter, le Barbu a bien repris le rythme, et désormais on a donc Maxey de retour sur les parquets.

Auteur de 9 points en 19 minutes (4/10 au tir, 1 rebond, 1 passe) en sortie de banc face à la Nouvelle-Orléans, Tyrese est revenu doucement la nuit dernière. Pas étonnant après quasiment six semaines d’absence. Il va clairement falloir lui laisser du temps pour retrouver son très bon rythme du début de saison (23 points de moyenne sur le premier mois de compétition). Mais c’était une première étape importante pour lui et les Sixers.

“En première mi-temps, j’étais un peu nerveux. Mais c’est normal. J’ai essayé de me réintégrer au mieux dans l’équipe afin de nous aider à gagner.” – Tyrese Maxey, via The Philadelphia Inquirer

S’il y a eu défaite au bout face aux Pelicans, Maxey peut désormais regarder vers l’avant, et les Sixers aussi. Sur une belle dynamique pour finir 2022 (8 victoires en 10 matchs), Philadelphie a l’occasion d’entamer la nouvelle année sur de bonnes bases, avec tout le monde qui est opérationnel. Certes, la réintégration de Tyrese va forcer Doc Rivers à modifier sa rotation, ce qui peut perturber l’équilibre trouvé au cours de la série de huit victoires consécutives. Sauf qu’au final, on sait que Philly a besoin d’un grand Maxey autour d’Harden et Embiid pour espérer prendre le contrôle de l’Est un jour.

Actuellement cinquièmes de la conférence avec un bilan de 20 victoires pour 14 défaites, les Sixers ont un calendrier plutôt clément pour entamer 2023, avec cinq matchs sur sept à jouer à la maison et contre des équipes au bilan négatif (Thunder deux fois, Pistons deux fois, Bulls).