Le coach des Hawks Nate McMillan prêt à jeter l’éponge ?

Complètement dominés par un LeBron James injouable la nuit dernière, les Hawks affichent désormais un bilan de 17 victoires pour 19 défaites, qui est bien loin des ambitions du début de saison. Entre résultats décevants et turbulences en interne, l’entraîneur Nate McMillan garderait l’option démission dans un coin de sa tête. On fait le point.

Coach McMillan finira-t-il la saison sur le banc des Hawks ? Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, rien n’est moins sûr.

L’un des deux insiders les mieux informés de la NBA indique en effet que l’entraîneur d’Atlanta a récemment envisagé de quitter son poste, et ce malgré la confiance que la franchise d’Atlanta lui accorde actuellement. Les mauvais résultats du mois de décembre (9 défaites sur les 13 derniers matchs) associés à l’embrouille avec Trae Young, les rumeurs incessantes autour de John Collins ainsi que les changements en coulisses ont l’air de peser sur McMillan, qui espérait plutôt de cette saison qu’elle soit celle du rebond pour les Hawks après le recrutement du All-Star Dejounte Murray.

In midst of turbulent season, Atlanta Hawks head coach Nate McMillan has strongly considered resigning from his position, sources say.

