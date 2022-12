Ce n’est pas un changement de joueur, mais cela reste un changement majeur. Après 6 saisons passées à la tête des Hawks en tant que président des opérations basket, Travis Schlenk vient d’annoncer son changement de poste. Le nouveau directeur à Atlanta ? Ce sera Landry Fields, le GM en place.

Mais que nous réservent ces Hawks, à 6 semaines de la trade deadline en NBA ?

Depuis quelques mois, Landry Fields faisait ses gammes du côté d’Atlanta, en étant promu General Manager et donc sous la supervision de Travis Schlenk.

Notamment en partie responsable de l’arrivée de Dejounte Murray (via transfert) et d’AJ Griffin (via la Draft), Fields était un nom de plus en plus écouté dans les couloirs de la NBA. Son influence au sein des Hawks commençait à grandir, avec de plus en plus de décisions prises et de conférences de presse gérées.

Si l’annonce de ce mercredi a donc un effet de surprise, voir Landry Fields prendre la place de Travis Schlenk n’est – en soit – pas une surprise.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a envoyé sa bombinette peu avant 16h.

ESPN Sources: After six seasons, Atlanta’s President of Basketball Operations Travis Schlenk is moving into a senior advisory role. GM Landry Fields will oversee basketball operations. Schlenk’s acquired significant talent, including Trae Young and reached Eastern finals in 2021. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2022

Travis Schlenk passe donc de président des opérations basket à conseiller principal aux côtés du proprio Tony Ressler.

Le divin chauve d’Atlanta était très apprécié des fans et de la franchise, notamment pour avoir emmené son équipe jusqu’en finale de conférence (2021) et remis du respect sur les Hawks. Entre des choix couillus (Trae Young, Clint Capela, De’Andre Hunter) et des changements parfois compliqués (Lloyd Pierce, Nate McMillan), le jeune Travis n’a pas chômé.

Cependant, les rennes seront désormais dans les mains de Landry Fields, qui aura pour mission de faire passer un cap supplémentaire à cette franchise.

À quelques semaines de la trade deadline, et avec des joueurs comme John Collins mentionné dans plus d’une rumeur, à Fields de nous montrer quelle aura la future gueule des Hawks.

