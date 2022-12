OG Anunoby vaudrait « un package à la Donovan Mitchell » selon un insider NBA

Alors que les Raptors sont au bord de l’extinction en ce moment avec six défaites consécutives (bilan global de 13 succès – 18 revers), certains se demandent si le boss de la franchise canadienne – Masai Ujiri – n’est pas en train de réfléchir à un moyen pour refourguer ses meilleurs joueurs afin de partir dans une opération reconstruction. Parmi ces joueurs, il y a OG Anunoby, dont la cote n’a sans doute jamais été aussi élevée en NBA.

18,7 points de moyenne, 5,8 rebonds, 2,1 passes, 2,4 interceptions, le tout à 47,4% au tir (33,6% à 3-points) et 82,1% aux lancers-francs.

Voici les stats d’OG Anunoby cette saison. Ce sont tout simplement ses meilleurs chiffres en carrière au niveau du scoring, des rebonds et des interceptions. Des chiffres qui reflètent l’impact de l’ailier de 25 ans, réputé pour ses grosses qualités défensives mais véritable two-way aujourd’hui. Et un two-way player de cet âge, sur le point d’entrer dans ses meilleures années sous un contrat hyper abordable (17,3 millions de salaire cette saison, sous contrat jusqu’en 2024 avec une player option sur 2024-25), forcément ça peut intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans la Ligue.

“Tout le monde veut OG Anunoby en NBA. Si jamais il se fait trader, le prix et les picks de draft vont surprendre beaucoup de monde car ce sera à la hauteur, ou presque, du package lâché par les Cavaliers pour obtenir Donovan Mitchell.” – L’insider NBA Zach Lowe (ESPN)

Un package à la Donovan Mitchell, rien que ça ?!

Juste pour rappel, la franchise de Cleveland a lâché Lauri Markkanen, Collin Sexton, le rookie Ochai Agbaji (14e choix de Draft 2022), trois choix de premier tour de draft et deux picks swap au Jazz pour obtenir Spida. Autrement dit, on est sur un gros package envoyé par recommandé avec accusé de réception. En même temps, avec Donovan, on parle d’un triple All-Star tournant à quasiment 25 points de moyenne en carrière, et l’un des arrières les plus explosifs du circuit NBA.

OG Anunoby ne possède pas un tel statut dans la Grande Ligue aujourd’hui. Mais il coche tellement de cases – bon contrat, très bon two-way player, capable de briller dans un collectif, dans la force de l’âge – que sa cote grimpe en flèche en ce moment en NBA. Il peut représenter à la fois un joueur pouvant aider un contender à atteindre ses ambitions, ou une pièce centrale dans une équipe ayant déjà amorcé un vrai processus de reconstruction. Pour toutes ces raisons, la franchise qui voudra s’attacher les services d’OG devra lâcher du lourd en échange.

Mais au final, la question qu’on se pose actuellement, c’est celle mentionnée en tout début d’article : Masai Ujiri peut-il tout casser à Toronto pour repartir sur de nouvelles bases autour de Scottie Barnes et potentiellement un haut choix à la Draft 2023 (coucou Victor) ? Pour le moment, on n’en est pas là et Anunoby reste un élément important pour la franchise de Toronto. Néanmoins c’est un scénario qui n’est pas à exclure.

Et si ce scénario arrive, ils seront nombreux à s’arracher OG.

