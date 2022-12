Actuellement en pleine bourre avec six succès de suite dont neuf en dix matchs, les Nets sont dans un véritable cercle vertueux, à tel point que l’infirmerie s’est elle-même complètement vidée. C’est tout simplement une première depuis le recrutement du duo Kevin Durant – Kyrie Irving à l’été 2019.

Ce n’était jamais arrivé en l’espace de trois ans.

Un injury report complètement vide, sans blessés, sans absents pour “raisons personnelles”, sans protocole COVID, sans rien. VIDE. Pour le match de ce mercredi face aux Golden State Warriors au Barclays Center de Brooklyn, le coach Jacque Vaughn aura effectivement l’ensemble de ses joueurs sous la main, et donc de multiples possibilités pour permettre aux Nets d’enchaîner dans leur excellente dynamique.

According to Jacque Vaughn’s comments at practice today, the Nets are set to have a completely empty injury report for tomorrow’s game against Golden State.

The first such instance since Irving and Durant signed with the team in 2019.

— Alec Sturm (@Alec_Sturm) December 20, 2022