All-Star Game 2023 : qui sera sélectionné pour la 1ère fois ?

Aux alentours de Noël, alors que les équipes NBA ont joué un peu plus de 30 matchs de saison régulière, on peut déjà se faire une idée des joueurs pouvant potentiellement être sélectionnés au All-Star Game du mois de février. Et comme chaque année, on essaye de voir qui fera potentiellement ses grands débuts au prochain match des étoiles.

Shai Gilgeous-Alexander

Stats : 31,3 points (50,1% au tir, 93,3% aux lancers-francs), 4,6 rebonds, 5,8 passes, 1 contre, 1,7 interception

Une évidence. Souvent pénalisé les saisons précédentes à cause du plan tanking manque de résultats du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander va participer à son premier All-Star Game cette année (sauf bobo évidemment). Il porte Oklahoma City sur ses épaules soir après soir, enchaînant les cartons offensifs ainsi que les shoots décisifs pour aider OKC à afficher un bilan honorable de 13 victoires – 18 défaites. D’un point de vue purement individuel, il n’y a pas beaucoup de joueurs – et notamment d’arrières – qui évoluent au même niveau que SGA cette saison, avec une telle efficacité et une telle aisance balle en main. All-Star x1000 !

Tyrese Haliburton

Stats : 19,5 points (47,0% au tir, 38,5% à 3-points, 87,6% aux lancers-francs), 4,0 rebonds, 10,7 passes, 1,7 interception

Avant le début de la saison, Tyrese Haliburton a indiqué qu’il voulait tourner en 20 points – 10 passes de moyenne avec une première participation au All-Star Game à la clé. On peut dire qu’il est plutôt bien parti pour remplir ses différents objectifs. Meilleur passeur NBA sur ce début de saison (10,7 passes pour 2,7 turnovers, avec 19,5 points), Hali est la première raison qui explique les résultats surprenants des Pacers : 15 victoires – 16 défaites pour une 9e place à l’Est, on ne les attendait pas si haut et encore, Indiana était bien mieux placé à l’Est avant le début du mois de décembre (sept défaites sur les dix derniers matchs). Alors pour tout ça, Tyrese mérite de goûter au All-Star Game.

Lauri Markkanen

Stats : 22,8 points (53,5% au tir, 44,0% à 3-points, 83,0% aux lancers-francs), 8,2 rebonds, 2,1 passes

Toujours au rayon des surprises cette année, on a bien évidemment le Jazz d’Utah, porté par un superbe collectif dans lequel Lauri Markkanen s’éclate. On avait hâte de voir ce que le Finlandais allait nous proposer sous ses nouvelles couleurs après son magnifique EuroBasket, clairement on n’est pas déçus. Lauri réalise tout simplement la meilleure campagne de sa carrière NBA et même si le Jazz est un peu redescendu de son nuage (bilan de 18 victoires – 16 défaites, 8e à l’Ouest) depuis le tout début de saison, Markkanen poursuit quant à lui ses dingueries. Tout ça pour dire que celui qui a été transféré de Cleveland vers Salt Lake City saisit à fond l’opportunité qui s’est présentée à lui. Et ça pourrait bien lui permettre de participer au match des étoiles en février prochain, à… Utah justement.

De’Aaron Fox

Stats : 23,2 points (49,7% au tir, 35,3% à 3-points), 5,0 rebonds, 5,6 passes, 1 interception

Cela fait depuis 2017 et DeMarcus Cousins que les Kings n’ont pas eu de représentant au All-Star Game. Mais ça pourrait bien changer cette année. Non seulement parce que Sacramento est aujourd’hui dans le Top 6 de la Conférence Ouest (!) avec un bilan positif (16 victoires – 13 défaites), mais surtout parce que De’Aaron Fox réalise une belle campagne individuelle aux côtés de Domantas Sabonis (transféré contre Tyrese Haliburton la saison dernière, juste pour rappel). Si de récents bobos ont certes ralenti le très bon rythme du meneur de Sactown, le Renard a repris du poil de la bête cette semaine en enchaînant des prestations plus en adéquation avec sa campagne globale. Fox est aujourd’hui dans sa sixième saison NBA et une première sélection au All-Star Game semble se dessiner s’il reste sur une trajectoire similaire.

Anthony Edwards

Stats : 23,0 points (45,3% au tir, 36,9% à 3-points), 6,1 rebonds, 4,5 passes, 1,8 interception

Le début de saison d’Anthony Edwards n’était pas ouf, lui qui – à l’image de son équipe – a pas mal galéré pour lancer la machine au sein des Wolves version Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert. Mais il ne fait aucun doute qu’Ant-Man monte en puissance pendant que KAT et Rudy sont à l’infirmerie. Possédant plus de responsabilités à la mène, Edwards s’éclate actuellement pour permettre à Minnesota de repasser dans le positif avec un bilan global de 16 victoires – 15 défaites. Au vu de ses stats individuelles, son côté showman et sa forme actuelle, on peut imaginer Ant participer au prochain All-Star Game, même si quelques victoires en plus ne serait clairement pas de refus pour solidifier sa candidature.

Jalen Brunson

Stats : 20,8 points (46,8% au tir, 37,4% à 3-points, 89% aux lancers-francs), 3,2 rebonds, 6,2 passes, 1,2 interception

Les Knicks sont sur huit victoires consécutives. Les Knicks ont un bilan positif de 18 succès pour 13 défaites. Les Knicks sont sixièmes de la Conférence Est. Ces trois phrases sont vraies et Jalen Brunson n’y est clairement pas pour rien. Recruté pour plus de 100 millions de dollars par New York à l’intersaison, l’ancien de Dallas apporte tout ce qui était attendu de lui à la mène, et même plus. Grâce en grande partie aux performances de leur chef d’orchestre, les Knicks affichent aujourd’hui un basket cohérent qui leur permet de grimper dans la hiérarchie de la Conférence Est. Sans aucun doute, il y a un effet Jalen Brunson à New York, et pour ça il mérite d’être considéré comme un All-Star potentiel.

Voilà les noms qui nous viennent en tête quand on parle de potentiels nouveaux All-Stars. La liste n’est cependant pas exhaustive, et on vous laisse balancer le blaze des joueurs qui – selon vous – méritent également de connaître leur premier match des étoiles.