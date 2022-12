Exceptionnel la nuit dernière avec ses 37 points et 11 assists contre Chicago, Anthony Edwards continue de grandir en tant que playmaker. Les récentes absences du meneur de jeu titulaire D’Angelo Russell ainsi que du back-up Jordan McLaughlin lui ont notamment donné plus de responsabilités à la mène, et visiblement il adore ça.

Si les Wolves ont toujours du mal à trouver leur rythme de croisière entre résultats mitigés et absences diverses, Ant-Man prend visiblement son pied en ce moment.

L’explosif arrière des Wolves, plus connu à la base pour ses qualités athlétiques et ses capacités de scoreur, a accumulé 21 passes décisives lors de ses trois derniers matchs face aux Clippers, au Thunder et aux Bulls. Un total qui illustre une “nouvelle façon de voir le jeu” si l’on en croit les propos du principal intéressé (via le Pioneer Press), qui a récemment pris place sur le poste 1 en l’absence de DLo (revenu hier contre Chicago après deux matchs d’absence) et McLaughlin (forfait depuis le 10 décembre).

“Quand vous avez la balle dans les mains à chaque action, vous pouvez tout voir. Avant, j’étais dans le corner, je sortais d’un écran et je pensais juste à shooter. Mais maintenant j’ai toujours le ballon, donc je peux tout voir. C’est vraiment cool. C’est fun en fait, je n’ai jamais pris autant de plaisir à jouer au basket.”

On connaît Ant-Man, il n’est jamais le dernier pour lâcher de grosses déclas, mais il est vrai que l’arrière donne l’impression de bien kiffer son rôle de scoreur/playmaker à la mène. Marquer c’est bien, faire jouer ses copains et les mettre dans de bonnes conditions c’est pas mal aussi. Sa vision de jeu n’est pas dégueu, il sait faire des différences en un-contre-un pour ensuite offrir des caviars à ses partenaires, et surtout il possède cette personnalité enjouée qui donne envie à ses copains de le suivre.

Alors bien sûr, quand on n’est pas un meneur naturel comme Anthony Edwards, il y a aussi des déchets dans tout ça (11 turnovers sur les trois derniers matchs) et il faut du temps pour les gommer. Néanmoins on voit un jeune joueur qui est en train d’étendre son jeu individuel pour tenter d’apporter une dimension supplémentaire à l’équipe. Et même avec le retour de D’Angelo Russell dans le cinq majeur, on espère voir de plus en plus cette version d’Ant-Man, quitte à réduire les responsabilités de DLo à la mène et augmenter ses tirs en catch & shoot (les deux ont fait la totale aux Bulls hier…).

Juste pour rappel, Russell est actuellement en dernière année de contrat et possède un avenir plutôt incertain à Minnesota. Est-ce que ce développement encourageant d’Edwards sur le poste 1 peut pousser un peu plus D’Angelo vers la sortie ? Ou alors provoquer une redéfinition des rôles comme dit juste au-dessus ? L’avenir nous le dira mais Ant semble en tout cas avoir un vrai potentiel dans ce costume de playmaker.

“J’adore voir mes coéquipiers briller. Nate (Nathan Knight), Big Luka (Garza), Jaden (McDaniels) qui dunke sur ses adversaires, Austin (Rivers) qui met des 3-points, je veux juste que tout le monde brille.” – Anthony Edwards après la victoire de Minnesota face aux Bulls 150-126 (via Canis Hoopus)

Peut-être qu’au final, pour obtenir la meilleure version d’Anthony Edwards, il faut lui donner tous les ballons et le laisser créer à la fois pour lui et pour les autres. Et si possible sans avoir une ou deux tours dans la raquette (Karl-Anthony Towns est absent depuis plusieurs semaines, Rudy Gobert n’a pas joué les deux derniers matchs…).

Problème, ce n’est pas vraiment comme ça que l’équipe actuelle des Wolves a été construite…

