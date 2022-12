Après le MVP et le DPOY, place au COY ou Coach de l’Année dans la langue de molière. On approche de Noel et plusieurs tacticiens ont déjà montré de bien belles choses mais à la fin il ne peut en rester qu’un : qui est le meilleur à l’approche des fêtes de fin d’année ?

Ambiance feutre et ardoise aujourd’hui sur le sofa pour le meilleur jour de la semaine. Pas de joueurs ni d’action spectaculaire à analyser mais bien les hommes du banc : les coachs NBA. Ils sont souvent les premiers à sauter quand ça va mal, on peut parfois avoir du mal à comprendre leurs rotations mais certains font aussi de l’excellent travail et ça mérite quelques éloges. Qui fait partie de la crème de la crème en NBA ? Le “novice” Joe Mazzulla est forcément dans la discussion après ses débuts flamboyants à Boston, d’autant plus dans un contexte compliqué après l’affaire Udoka. Willie Green à New Orleans est aussi en train de mettre tout le monde d’accord alors que Taylor Jenkins semble pouvoir tout surmonter à Memphis. Mike Brown à Sacramento, J.B. Bickerstaff à Cleveland, Mike Malone à Denver ou encore Jacque Vaughn aux Nets, beaucoup de garçons sont à mentionner. Alors, qui est le favori pour le Coach de l’Année ?

