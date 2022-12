L’infirmerie continue de se vider à Atlanta. Alors que plusieurs blessés ont récemment retrouvé les parquets chez les Hawks, John Collins devrait quant à lui faire son retour ce soir contre Orlando. L’intérieur de 25 ans n’a pas encore joué le moindre match en décembre…

Huit rencontres, c’est le temps qu’a passé John Collins à encourager ses copains depuis le banc de touche à cause d’un bobo à la cheville. Mais cela devrait donc changer ce soir si l’on en croit les infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Atlanta Hawks forward John Collins is expected to return to the lineup vs. the Orlando Magic tonight, sources tell ESPN. Collins has missed eight consecutive games with a sprained left ankle.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 19, 2022