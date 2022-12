Ce soir, l’arrière des Cavaliers Donovan Mitchell va retrouver son ancienne équipe du Jazz pour la première fois depuis son transfert à Cleveland cet été. De quoi poser le débat suivant sur la table : le maillot de Spida doit-il être retiré par Utah ?

1 (Frank Layden), 4 (Adrian Dantley), 6 (Bill Russell), 7 (Pete Maravich), 9 (Larry Miller), 12 (John Stockton), 14 (Jeff Hornacek), 32 (Karl Malone), 35 (Darrell Griffith), 53 (Mark Eaton), 1 223 (Jerry Sloan).

Voici les numéros qui ne seront plus jamais portés au sein de l’équipe du Jazz à l’avenir, en l’honneur des plus grandes figures de la franchise de Salt Lake City. Le 45 de Donovan Mitchell fera-t-il partie de cette liste un jour ? Le principal intéressé s’est exprimé sur la question, et sa réponse risque de vous surprendre (via Andscape).

“Je ne pense pas avoir fait assez. Je place la barre haut pour moi. D’autres personnes pensent peut-être que je le mérite. Je serais heureux, honoré et éternellement reconnaissant si ça devait arriver. Mais je ne pense pas avoir fait assez en cinq ans pour avoir mon maillot accroché à côté de ceux de Karl (Malone), John (Stockton), Pistol Pete (Maravich) et Darrell Griffith.”

Donovan Mitchell en cinq saisons avec le Utah Jazz, c’est trois participations au All-Star Game, une nomination dans la meilleure équipe rookie de 2018 et un Slam Dunk Contest remporté. Niveau stats pures, on est sur cinq campagnes à minimum 20 points de moyenne pour Spida, avec une pointe à 26,4 en 2020-21 et quelques-unes des plus grandes performances individuelles de l’histoire de la franchise (remember les 57 points face aux Nuggets dans la bulle, dans un premier tour de Playoffs d’anthologie face à Jamal Murray).

Sur le plan collectif, Mitchell a toujours participé aux Playoffs avec les Mormons, lui qui est devenu la première option offensive quasiment à la minute où il a posé les pieds à Salt Lake City en 2017 (juste au moment du départ de Gordon Hayward). Apportant son explosivité ainsi que sa folie au collectif solide de Quin Snyder, Donovan a aidé le Jazz à devenir une machine redoutable au sein de la Conférence Ouest (meilleur bilan NBA en 2020-21), mais sa relation avec le pivot français Rudy Gobert – fragilisée à partir de l’épisode COVID de mars 2020 – a toujours fini par montrer ses limites en Playoffs (aucune finale de conférence en cinq participations). De quoi laisser forcément un goût d’inachevé dans la bouche des fans du Jazz, qui n’ont connu qu’une seule Finale de Conférence Ouest depuis les grandes années John Stockton – Karl Malone à la fin du XXe siècle.

Du coup, on retire ou on retire pas ? La décision appartient au Jazz.

Pour les maillots retirés en NBA, il n’y a pas vraiment de règles prédéfinies, chaque franchise établissant ses propres critères pour honorer ou non l’un de ses anciens joueurs. Certaines ont tendance à retirer des numéros plus facilement que d’autres, et pour des raisons qui dépassent parfois le simple cadre des accomplissements basket. Au Jazz, franchise fière de petit marché, il y a notamment une culture de la longévité, avec des grands noms qui ont fait l’ensemble de leur carrière (ou presque) à Utah. Et ça, ça ne joue pas vraiment en faveur de Donovan Mitchell.

L’avenir nous dira si Spida est honoré un jour. En attendant, il est clair que Mitchell voudra briller contre Utah cette nuit, et montrer au Jazz à quel point il a “retrouvé le plaisir de jouer à Cleveland”. Alors rendez-vous dès 1h du matin pour une rencontre qui promet de faire des étincelles jusqu’à Salt Lake City.

Source texte : Andscape