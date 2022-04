Utah avait besoin d’une grosse action pour s’offrir la victoire contre des Mavericks décidés à ne rien lâcher, Luka Doncic en tête. Quel autre symbole qu’un alley-oop de Donovan Mitchell pour Rudy Gobert pour faire basculer la rencontre ? Les deux All-Stars d’Utah se sont effectivement connectés au meilleur moment, une belle revanche après les différentes polémiques impliquant le duo.

Quoi qu’on puisse en dire, c’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’on regarde Dodo et Rudy combiner pour mettre une balle dans un panier de basket. Ce soir, c’est bien cette relation qui a changé le cours du quatrième épisode de la série contre les Mavericks, permettant à Utah de relancer entièrement les choses en égalisant à deux matchs partout. Mais deux joueurs de cette trempe dans la même équipe, c’est censé s’entendre à la perfection, non ? Et bien pas spécialement, car si ces deux garçons semblaient comme cul et chemise il y a quelques années, ça a basculé en mars 2020. On ne va évidemment pas refaire toute l’histoire mais pour la faire courte, c’est une affaire de COVID qui a mis à mal une première fois le lien entre le duo. Rudy tripote les micros avec le sourire devant la presse puis… tombe malade, le karma fait son œuvre. Ça met en rogne Donovan, qui prend ses distances avec le pivot, l’accusant d’avoir été irresponsable. Il faut un peu de temps pour que la tension retombe entre les deux bonhommes et même si le duo parvient à tourner la page, c’est ensuite leur relation sur le terrain qui pose question. Les déclarations du Frenchie cette saison ont ravivé certaines frictions, ce dernier accusant ses coéquipiers (en visant indirectement Spida ?) de ne pas assez se bouger en défense pendant les matchs. Donovan a répondu aussitôt dans les médias qu’il était impertinent de dire ce genre de choses en public, voyez donc que l’ambiance n’est pas à l’amitié. Vous ajoutez à ça un Rudy souvent oublié dans l’attaque du Jazz – et donc par Mitchell – et ça fait quand même beaucoup de nourriture pour les sceptiques.

LE ALLEY-OOP DE LA VICTOIRE, DONOVAN MITCHELL POUR RUDY GOBERT !! 😱😱😱😱😱pic.twitter.com/Py5wpldNNf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Pour toutes ces raisons, le finish de ce Game 4 est ultra symbolique. Donovan Mitchell à la passe, Rudy Gobert à la finition, tout ça pour permettre au Jazz d’arracher un énorme succès afin de rester en vie dans la série contre Dallas. Et si ce moment représentait un tournant pour le duo et plus globalement pour Utah, peu convaincant en ce début de Playoffs ? Sans faire les chauvins, il est assez difficile de regarder le Jazz évoluer dans ces Playoffs en utilisant aussi peu Rudy offensivement. Souvent seul, il est en opposition avec Dwight Powell, qui – excusez-nous de ce qui va suivre – se fait bouffer matin midi et soir par la Gob’. D’accord, le pivot sorti de Cholet est d’abord une arme défensive de premier plan en NBA, mais il est aussi doté d’une grosse lecture de jeu qui se remarque via son placement et ses mouvements dans la peinture… notamment sur alley-oop pour reprendre la situation qui donne ce soir la victoire au Jazz. Alors certes Rudy n’est pas toujours le plus adroit en finition mais qui sait combien de points pourrait apporter le duo Dodo – Rudy s’il était exploité à hauteur de ce qu’il mérite ? Ce n’est pas comme si le Jazz trimait sévère offensivement sur certaines séquences en plus… En tout cas, on verra si cette fin de match remplie d’émotion servira de tournant pour le Jazz, ou si c’était plutôt un épisode isolé.

Belle action, belle victoire qui s’en suit, c’est peut-être ce qu’il fallait au Jazz dans ce début de Playoffs. Parfois, c’est quand on passe tout près de la cata et qu’on parvient à s’en sortir que le déclic se passe. Réponse lors des prochaines échéances du Jazz.