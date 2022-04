Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravit donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket, même en Playoffs.

Deuxième match de la soirée, et deuxième fournée de notes de la soirée. C’est également le deuxième bulletin pour la série entre Dallas et Utah et dans cette série, Mike Conley n’est pas le meilleur meneur gaucher et Jordan Clarkson est visiblement le franchise player du Jazz. Et on vous laisse passer le bonjour à 2015 bien évidemment. Jusqu’au bout de la nuit, Mavs et Jazz nous ont offert du suspense, des actions de folie, des actions sans cerveau, et un finish ô combien haletant. Dallas a craqué son slip, Utah en a profité pour enfin voir Rudy Gobert, pourtant, ils n’ont pas encore revêtu leur immonde gilet jaune maillot fluorescent pour gérer la circulation routière . Bon, trêve de plaisanteries (non), on se fait les notes ?

# Utah Jazz

Rudy Gobert (6,5) : son vilain sous-marin balancé sur la ligne de réparation et son pourcentage assez crade ne doivent pas faire oublier sa dévotion en défense et sa hargne en attaque. Spida a enfin daigné le servir sur la dernière action du match et spoiler : ça a marché.

Royce O’Neale (4) : toujours pas terrible en attaque, ça à la limite ça peut passer. Mais toujours pas terrible en défense non plus, ça on aime un peu moins. Il serait temps que Royce O’Neale soit un peu plus utile que le bocal dans l’entrée où tu laisses tes piles usagées, les clefs de tu n’sais quoi et le pin’s parlant de Christian Jeanpierre.

Bojan Bogdanovic (6) : on l’a vu faire des passes à ses coéquipiers et même réussir une sacrée prestation défensive ce soir. On croirait être dans une dimension parallèle dans laquelle Kyrie Irving se vaccine et Trae Young ne se plaint pas de l’arbitrage.

Donovan Mitchell (7,5) : un pourcentage toujours un peu crade, mais enfin plus de justesse dans son jeu, et des vraies actions clutch, en témoignent ce 2+1 et ce alley-oop en fin de match. Il a enfin daigné servir Gobzilla sur la dernière action du match et spoiler : ça a marché.

Mike Conley (4,5) : Mike Conley fait un peu penser à James Harden, sans la grosse barbe, sans le tir à 3 points, sans le step-back, sans la finition et sans la propension à attirer les fautes. En bref, il ne fait pas tant penser que ça à James Harden finalement. Heureusement qu’il défend un minimum.

Je vais prendre un truc dans la cuisine là en speed, incroyable je croise qui ? Mike Conley. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Jordan Clarkson (8) : l’ultime action est l’œuvre du duo Mitchell-Gobert, mais c’est bien Jordan Clarkson qui a porté le Jazz tout au long du match avec ses shoots tous plus farfelus les uns que les autres. Vu ses initiales, on connait des mormons qui vont être plutôt heureux de penser à JC cette nuit.

Hassan Whiteside (3) : on pourrait sortir la vanne disant que Whiteside fait du cardio sur le terrain, tant il n’apporte rien. Mais même ça, c’est compliqué. Il a la flemme de lever les bras et de courir. En bref, il a la flemme d’exister.

Danuel House Jr. (4) : aucun tir scoré sur 4 tentatives. Danuel House Jr. a certes gagné ce match face à Dallas, mais il a perdu au jeu du Puissance 4. Mention spéciale à sa défense quand même.

Juancho Hernangomez (5) : deux tirs lointains réussis, mais toujours ce blaze de restaurant bas de gamme qui sert des burritos et des intoxications alimentaires.

Eric Paschall (-) : quand on a dit au Jazz qu’il fallait ramener un Draymond Green, on aurait dû préciser qu’on parlait du style de jeu, et pas du physique.

# Dallas Mavericks

Dwight Powell (4) : il répondait présent avec un match très propre des deux côtés du terrain. Malheureusement, Dwight Powell a tout foutu en l’air sur la ligne de réparation en envoyant un 0/2 crucial qui a permis au Jazz de lâcher l’alley-oop de la victoire. Il pouvait conclure et il a tergiversé, peut-être qu’au moment de renégocier son contrat le GM des Mavs lui dira « je préfère qu’on reste amis ».

Dorian Finney-Smith (5,5) : toujours aussi précieux, il s’est même permis de faire une célébration façon NBA 2K après un tir du parking réussi. Lui qui est d’habitude si discret. De surcroît toujours le seul Dorian à avoir dépassé le CM2 à l’école.

Reggie Bullock (5,5) : une coiffure atypique, des tirs à 3 points, et de la grosse défense. Un vrai 3 and D. Mickey 3D.

Jalen Brunson (6,5) : le joueur que Mike Conley rêve d’être, qui va obtenir le contrat que Dennis Schröder rêve d’obtenir. Jalen Brunson nous sort des Playoffs de mammouth et il mérite d’obtenir le respect que Mario Hezonja pense mériter.

Luka Doncic (7) : revenu sur une jambe après avoir fumé une chicha goût tomate cerise, et après avoir mangé un tacos 3 viandes chèvre-miel. Doncic est un OVNI, sans jamais appuyer sur l’accélérateur, il arrive à endormir n’importe quel défenseur et à scorer dans toutes les positions possibles et imaginables, avec un sourire enfantin sur son visage. Il a volé la vie d’un grand nombre de fans de basket-ball.

Spencer Dinwiddie (3) : le frérot nous a sorti son pire match en Playoffs et a encore plus attendu pour mettre son premier tir du match que Jalen Green pour passer son premier dunk au concours. Et c’est à ce type que les Mavericks de Dallas ont confié le dernier tir pour remporter le Game 4 de cette série de premier tour.

Maxi Kleber (4) : sa sixième faute a été bien plus préjudiciable que ce que l’on pense pour Dallas. Lui qui apporte d’habitude sa défense et son tir extérieur, n’a pas assuré au shoot. On était pourtant habitué à l’inverse.

Josh Green (4,5) : exactement les mêmes stats que Maxi Kléber aux shoots. Le mec qui se pointe à l’exposé en n’ayant fait que des Ctrl+C – Ctrl+V et qui prend la meilleure note du groupe.

Davis Bertans (-) : est rentré environ 2 secondes sur le parquet, s’est pris 18 boursoufles en défense, puis est retourné s’asseoir. La prochaine fois, il prendra celles avec le gel anesthésiant.

– Les gars attaquez Davis Bertans sur pick and roll – Bertans en défense :pic.twitter.com/46mPAr6a1q — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Voilà, quand Donovan Mitchell voit Rudy Gobert et sait le trouver dans la raquette, bizarrement ça permet à Utah de gagner. Il est vrai que les lancers-francs de Dwight Powell ont bien aidé, mais quand même. Quelle série les amis !