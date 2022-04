Normalement habitué à passer les Playoffs sur les parquets, LeBron James les regarde cette année depuis son salon, en famille. Le King commente même certaines actions sur Twitter et le moins que l’on puisse dire c’est que même depuis son canapé il reste le joueur… le plus impactant du game.

Si vous êtes des habitués de l’environnement TrashTalk, vous savez que la provocation du curse (malédiction en français) est bien réelle par ici. Cependant, quelqu’un d’autre ne semble pas être mauvais à ce jeu en ces temps de Playoffs. Et ce quelqu’un n’est ni plus ni moins que le King LeBron James. Depuis le play-in, le patron des Lakers enchaîne les tweets louant les qualités d’un joueur ou d’un coach avant la fin du match mais, malheureusement, les flattés voient systématiquement la défaite au bout du compte. Décidément, LBJ ne peut s’empêcher d’avoir la main mise sur des matchs de Playoffs et ses premières victimes ont même été ses voisins, les Clippers, oh le coquin. Après un run magnifique dans le troisième quart-temps contre les Pelicans lors du Game 3 du play-in, LeBron James n’avait alors pas tarit d’éloges son ancien coach. « Simplement, le meilleur coach de la Ligue ! Débattez avec vos enfants, pas avec moi. » Un message qui rendra jaloux Willie Green car après un message guerrier, ses joueurs se remotivent et sortent les Clippers, rejoignant ainsi les Suns en Playoffs. Et 1-0 pour le curse de LeBron.

Simply the BEST coach in the game! ARGUE with your kids not me. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) April 16, 2022

Après son ancien coach, son ancien partenaire, Kyrie Irving. Uncle Drew retourne le TD Garden et les Celtics lors du Game 1, ce qu’il propose ressemble à de l’art en mouvement et surtout à quelque chose d’unique au monde. 39 points, deux majeurs en l’air pour le public et quelques dizaines de milliers de dollars foutus en l’air, voilà ce que Kyrie Freaking Irving sort face à son rival. LeBron James s’empresse donc d’allumer Twitter pour féliciter son ami : « Jeune Dieu-rie est tellement fort au basketball man !!! Incroyable talent !! » À quelques secondes de la fin, Kyrie envoie un gros trois assassin, pensant donner la victoire aux Nets. Seulement, Jayson Tatum n’est pas d’accord et change le scénar en plantant un gros buzzer beater refroidissant les ardeurs de Kyrie Irving mais réchauffant celles du TD Garden. Et 2-0 pour le curse de LeBron.

Young God-rie is so damn good at basketball man!!! INSANE SKILL!! — LeBron James (@KingJames) April 17, 2022

Direction le Minnesota désormais et sa meute de loups affamés pour leur retour en Playoffs à la maison. Les Wolves malmènent les Grizzlies avec une facilité déconcertante. Patrick Beverley fait son show avec ses tirs improbables suivis de célébrations tout autant burlesques. C’est alors que notre sorcier préféré ne peut s’empêcher de s’extasier : » Le Pitbull assure en ce moment ! Enfermez-le. » La suite vous la connaissez. Les Grizzlies effectuent deux come-back en un match, un premier de 26 points, puis un deuxième de 21. Ja Morant taquine Karl-Anthony Towns sur les réseaux et le curse de LeBron claque son hat-trick, 3-0.

The Pit Bull is balling right now! Locked in — LeBron James (@KingJames) April 22, 2022

Enfin, on finit en beauté avec un match qui s’est terminé il y a quelques heures au moment où ces lignes sont écrites. Luka Doncic fait ses débuts dans ces Playoffs 2022 du fait de sa blessure contractée face aux Spurs lors du dernier match de régulière. Luka Magic fait encore des siennes. En marchant, il place son petit 30 points et 10 rebonds d’échauffement en étant ultra clutch. LeBron James, qui n’a jamais caché son admiration pour Luka, l’encense une nouvelle fois sur Twitter, écrivant son prénom en majuscule. A-t-on vraiment besoin de vous raconter la fin de l’histoire ? Ses deux copains du All-Star Game, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, renouent leur relation le temps d’un alley-oop pour prendre le lead à onze secondes de la fin. Sur la dernière possession, Doncic foire l’action et permet au Jazz de recoller à 2-2 dans la série. Fin du match et victoire du curse de LeBron 4-0.

LUKA!!!!!!!! 🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣 — LeBron James (@KingJames) April 23, 2022

LeBron James a-t-il des pouvoirs de sorcier caché ? Ses tweets parlent pour lui. Les cas se multipliant, pas étonnant si les franchises commencent à payer LeBron pour qu’il ne tweet plus sur leur elles ou au contraire pour qu’il envoie un joli curse sur leur adversaire du moment.