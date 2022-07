C’est oui, mais en fait pas sûr puis finalement si et encore non. Voici en gros la réponse de Justin Zanik – general manager du Jazz – quand on lui demande si Donovan Mitchell est intouchable à Utah. Après plusieurs années comme leader de l’équipe, Dodo Miche est certes aujourd’hui un incontournable mais le récent transfert de Rudy Gobert à Minnesota a mis un sacré coup de plomb dans l’aile au projet sportif de la franchise.

Quel est désormais l’objectif à Utah ? Est-ce de continuer à être compétitif en cherchant à créer un jeu sans Rudy Gobert qui puisse être efficace, ou est-ce au contraire de sortir les casques de chantier pour attaquer la reconstruction ? Alors, prenons le temps de répondre tranquillement aux deux questions, après tout c’est dimanche et il fait grand soleil. Si l’on considère la première option évoquée ci-dessus, alors Donovan Mitchell apparaît comme la pierre angulaire du projet. Rien de nouveau ici, puisque c’est le rôle qu’il occupe depuis sa draft en 2017. On prend les mêmes et on recommence, en espérant quand même trouver un moyen de compenser le départ de Roudi via des arrivées de joueurs calibre lieutenant. Pour le second scénario évoqué, tout semble déjà plus sombre pour Donovan. Pourquoi ? Et bien car si Utah décidait de se mettre à tanker vraiment vénère la saison prochaine, Mitchell serait forcer à ronger son frein et végéter dans un groupe qui ne dépassera quoi qu’il arrive pas les trente victoires, histoire de garder de vraies chances à la Draft. En sachant en plus que Rudy est parti contre des picks de Draft comme principale contrepartie, ça donne de quoi s’arracher un peu les cheveux quand même tout ça… et c’est là qu’on fait rentrer dans cette équation une jolie déclaration de Justin Zanik, le GM de la franchise. Les propos sont rapportés par Tim MacMahon de chez ESPN, mais ne croyez pas qu’ils sont d’augure à apporter une vraie réponse.

« Le changement est inévitable en NBA. Je n’essaye pas de passer un message codé ou quoi ce soit du genre, mais Donovan est dans notre équipe et il est une très, très importante partie de ce que nous essayons de mettre en place. Les choses évoluent en NBA, alors je ne pourrais pas être là et dire que quelqu’un est intouchable. Nous essayons de construire un groupe pour le titre, mais il n’y a pas de volonté de transférer Donovan du tout. » – Justin Zanik

Allez, vous avez quatre heures pour trouver quel est le véritable sens de cette question. En tout cas, on pourrait y coller Spinoza, Kant et même votre prof de philosophie en terminale, pas sûr qu’ils puissent trouver eux aussi le réel objectif de la déclaration. Enfin, si celui ci était de signifier aux 29 autres franchises que Dodo était chasse gardée, bravo car il fallait être chaud pour faire pire. Oui enfin non mais si quand même, et on a maintenant clairement l’impression que la situation autour de Spida est floue. Attention aussi à l’interprétation que pourrait en faire le joueur, même si Zanik explique dans la suite de sa déclaration que ce dernier serait en total accord avec les mouvements dans l’effectif du Jazz. À noter quand même que si l’objectif de Utah est de construire une équipe pour le titre, c’est pas spécialement malin d’avoir envoyé Roudi dans une équipe de l’Ouest qui est déjà à l’aube de plusieurs belles épopées en Playoffs.

Jazz GM Justin Zanik’s answer when asked if Donovan Mitchell is “untouchable” in trade discussions: pic.twitter.com/yBxZ8UOdPF — Tim MacMahon (@espn_macmahon) July 9, 2022

Alors, c’est oui ou bien c’est non ? Cette conclusion vient en soutien aux potes de Justin Zanik, qui ont sans doute fort à faire au quotidien pour essayer de faire un choix d’activité le week end ou de menu au resto avec leur ami à l’humeur changeante. En ce qui concerne le Jazz, il faudra quand même vite faire un choix quant à la direction du projet, car le camp d’entraînement de septembre arrivera assez vite.

Source : ESPN via Twitter @espn_macmahon