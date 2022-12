A une semaine de Noël, c’est l’heure du petit point annuel protocolaire sur toutes les courses aux trophées. MVP, MIP, ROY, COY, DPOY et 6MOY, six statuettes qui ont changé de noms mais qui attirent toujours autant le chaland. Aujourd’hui ? On vous a filé le MVP de bonne heure, et on fait désormais le point sur le trophée de DPOY !

Le trophée de DPOY, de “meilleur défenseur de l’année”. Le trophée Hakeem Olajuwon qu’il s’appelle, depuis quelques jours. Depuis quelques années on a pris la belle habitude de parler quotidiennement d’un Français dans cette quête de trophée, Rudy Gobert pour ne pas le nommer, la Gobe qui a gobé la statuette déjà trois fois dans sa carrière, le plaçant dans les sommets all-time de la discipline. Cette année ça s’annonce compliqué avec les Wolves, mais switchons très vite car d’autres ont pris le relai, des mecs que l’on avait pas l’habitude de mentionner si haut dans ce classement mais qui méritent cette saison toute notre/votre attention. On parle de OG Anunoby, on parle de Brook Lopez et on parle de Jaren Jackson Jr., qui accompagnent cette saison les Smart, Dort, AD ou Giannis plus habituellement cités. Mais no spoiler et voici notre petit point annuel, dédié donc aux libéros préférés de ton stoppeur préféré.

