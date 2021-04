La course aux Playoffs 2021 : 1h de preview sur la Conférence Est ! Apéro TrashTalk

A trois semaines de la fin de la saison régulière, il était de bon ton de se poser pour faire le point sur ce qu’il nous reste à vivre. Conférence par conférence parce qu’on fait les choses bien, en balayant les belle surprises comme les déceptions, et en se projetant un minimum sur ce qui pourrait bien se passer jusqu’à la mi-mai. Allez, zou, on est parti !

On enchaine sans plus attendre avec la Conférence Est, plus intéressante qu’elle veut bien nous le faire croire… Les Knicks dans le Top… 4 ? Les Celtics là, ça se passe comment ? Et les Wizards, vous y croyez ? Un trio de tête qui se dégage mais derrière absolument tout est possible, du duo Atlanta / New York jusqu’aux ventres mous des Raptors ou des Bulls en passant par des Pacers dans le flou ou par un Heat qui se cherche. Peu de certitudes, d’ores et déjà des surprises, mais dix derniers matchs qui pourraient en tout cas nous offrir une hiérarchie étonnante cette année à l’Est. On en parle ? Allez, on en parle !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !