La course aux Playoffs 2021 : 1h de preview sur la Conférence Ouest ! Apéro TrashTalk

A trois semaines de la fin de la saison régulière, il était de bon ton de se poser pour faire le point sur ce qu’il nous reste à vivre. Conférence par conférence parce qu’on fait les choses bien, en balayant les belle surprises comme les déceptions, et en se projetant un minimum sur ce qui pourrait bien se passer jusqu’à la mi-mai. Allez, zou, on est parti !

Et on commence avec la Conférence Ouest, et Dieu (JR Smith) sait qu’il y a des choses à dore, à étudier, à analyser. Quid de la course à la première place entre le Jazz, les Suns… et les Clippers, quid de la fin de saison des Lakers, comment ça se passe au niveau du play-in tournament, les Pelicans sont-ils dead et… est-ce qu’on est bien d’accord pour dire qu’environ 12 000 franchises sont actuellement à la lutte pour les places de 5 à 10. Ca en fait des choses à raconter hein mais c’est ça qu’est bon comme disent les quarantenaires, dans le fait de se dire que rien est joué alors qu’il reste à peine dix matchs pour faire la différence.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !