On a vibré, on a hurlé, mais dès ce soir on va devoir… enchainer. Est-ce qu’on a le coeur à s’envoyer un gros Celtics – Magic des familles à 21h ? Pas sûr, mais on va le faire, comme une thérapie.

# LE PROGRAMME

21h : Celtics – Magic

23h : Pacers – Knicks

0h : Pistons – Nets

0h : Raptors – Warriors

1h : Wolves – Bulls

2h : Nuggets – Hornets

3h30 : Lakers – Wizards

# À NE PAS MANQUER

Besoin de respirer, de penser à autre chose. Rien de bien fou au programme mais une belle envie de déconnecter du sport à onze contre onze. Pour réchauffer nos cœurs.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT