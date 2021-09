Rentrée NBA 2021 : c’est la grande reprise, spécial Conférence Ouest ! Apéro TrashTalk

Après quelques semaines un peu plus tranquilles consécutives à un été absolument meurtrier entre Tokyo et la NBA, il est désormais l’heure de s’y remettre, tranquillement, pour vous faire vivre du mieux possible cette nouvelle saison qui se rapproche. Premier bail ? Un petit double apéro de 50 minutes, un pour l’Est et un pour l’Ouest, histoire de savoir TOUT ce qu’il s’est passé ces dernières semaines de l’autre côté de l’Atlantique. Après l’Est on enchaîne sans plus attendre avec la Conférence Ouest, let’s go !

Plus que quarante jours avant la reprise, « encore » quarante jours avant la reprise d’ailleurs car, ça y est, on trouve déjà le temps long, et donc l’occasion de faire un gros point sur tout ce qui brûle rive gauche des Etats-Unis. Les Lakers qui signent à peu près tous les meilleurs quarantenaires de la planète, Damian Lillard qui reste sur toutes les lèvres, le Big Three des Warriors bientôt ENFIN réuni, l’association Luka Doncic / Jason Kidd qui va devoir faire des miracles, les opérations jeunesses du côté de Houston ou OKC, des petits tradounets à droite à gauche et globalement une conférence qui s’active pour tenter de résister au règne à venir de deux équipes from Los Angeles, ça en fait des choses à raconter non ?

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.