Rentrée NBA 2021 : c’est la grande reprise, spécial Conférence Est ! Apéro TrashTalk

Après quelques semaines un peu plus tranquilles consécutives à un été absolument meurtrier entre Tokyo et la NBA, il est désormais l’heure de s’y remettre, tranquillement, pour vous faire vivre du mieux possible cette nouvelle saison qui se rapproche. Premier bail ? Un petit double apéro de 50 minutes, un pour l’Est et un pour l’Ouest, histoire de savoir TOUT ce qu’il s’est passé ces dernières semaines de l’autre côté de l’Atlantique. On attaque sans plus attendre avec la Conférence Est, let’s go !

Et il y en a des choses à dire sur ce côté là des Stazounis. Quid de Ben Simmons ? Est-il toujours du côté de Philadelphie ? A-t-il déjà déménagé et où ? Qu’en est-il de nos Français ? Sekou Doumbouya aux Nets c’est une bonne idée ? Et quelqu’un a des nouvelles de Frank Ntilikina ? Et Dennis Schroder qui veut 84 patates mais qui n’en touchera que 6 on appelle ça comment ? Trop de trucs à dire, trop de news à analyser à quarante jours de la reprise, de la nouvelle lineup de grands à Cleveland à la hype entourant Cade Cunningham, du désir de confirmation à Atlanta ou New York à la concentration de vieillards all-time à Brooklyn en passant par un petit retour sur le docu Malice at the Palace sur Netflix, le tout dans la bonne humeur et rythmé par des vannes que nous qualifierons de vannes de reprise.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.