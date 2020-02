10 choses à observer sur la fin de saison NBA 2019-20 : Conférence Est ! Apéro TrashTalk

It’s apéro time ! Et en plus, c’est double dose aujourd’hui, avec deux apéros pour discuter des principales histoires de la fin de saison au sein de chaque conférence. Bah oui, on ne fait pas les choses à moitié. Allez, on attaque.

Après une grosse semaine de break, la NBA a repris ses droits ! Mais avec 25 à 30 matchs restants pour chaque franchise… que faut-il surveiller de très près ? Les courses aux Playoffs, au tanking, la réussite des uns, l’intégration des autres, qui va utiliser ce dernier virage à bien… et en mal ? Beaucoup de questions et beaucoup de sujets à aborder. Et pour commencer, on fait le point dans la Conférence Est ! 10 choses à observer sur la fin de saison NBA 2019-20, 10 choses intéressantes qui méritent une petite discussion.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle.



