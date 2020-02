NBA Top 10 du jour : OG Anunoby cuisine les meilleurs Grecs de la ville, et y’a même pas débat

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Ça s’est passé un 26 février

1985 : Julius Erving dépasse Elvin Hayes au classement des leaders du scoring all-time avec 27 313 points. C’était sérieux le Doc.

2002 : en rentrant sur les planches pour cinq minutes dans la victoire des Kings contre le Jazz, Chucky Brown bat un nouveau record en portant le maillot d’une douzième franchise différente dans sa carrière. #Journeyman

2012 : Victoire de l’Ouest lors du 61ème All-Star Game à Orlando (152-149). A quelques points près on partait sur le même score que cette année.

Ils sont nés un 26 février

1946 : Bingo Smith

1959 : Rolando Blackman

1970 : Sasha Danilovic

1977 : Tim Thomas

1980 : Steve Blake

