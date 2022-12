Petite sucrerie sortie en fin de nuit hier matin, après la victoire des Sixers face à Golden State grâce, notamment, aux 34 points de Joel Embiid. Joel Embiid justement, qui a donc désormais inscrit 30 points ou plus contre chaque franchise NBA. Les 29. Qui peut le stopper ? Personne, à part une file d’attente trop longue à la préfecture.

Scorer c’est bien, le faire toute l’année c’est fou, et le faire contre absolument toutes les franchises de NBA c’est carrément rare. On a tous en tête les différentes infographies axées Jordan ou Bryant, pour comprendre à quel point ces cannibales du scoring mangeaient sur absolument tout le monde, mais en ce qui concerne Joel Embiid on est donc plutôt pas mal, comme nous l’a indiqué hier le compte Twitter Legion Hoops :

Insane: Joel Embiid has now scored 30 or more points against EVERY team in the NBA. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1FmLOIsiIC — Legion Hoops (@LegionHoops) December 17, 2022



30 pions, contre les 29 franchises NBA qui affrontent chaque année les Sixers, et beaucoup plus que 30 d’ailleurs face à une grande partie d’entre elles. Car The Process c’est devenu bien plus que ça, car Joel Embiid est devenu avec les années l’une des superstars les plus inarrêtables de la Ligue, toujours placé jamais gagnant dans la course au MVP, parfois placé et parfois gagnant dans celle du meilleur scoreur de NBA, et depuis quelques mois au centre des discussions concernant la patrie inscrite sur son passeport FIBA.

Parfait pour notre conclusion ça, car après avoir tapé 30 pions sur 29 franchises NBA, le plus fou serait maintenant qu’il puisse le faire sur… Team USA, avec un maillot bleu par exemple.