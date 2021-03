Joel Embiid et Ben Simmons dans le protocole COVID : passer chez le coiffeur avant le All-Star Game, ce n’était pas le bon plan

La nouvelle était tombée quelques heures avant le All-Star Game. En contact avec un cas positif au COVID, Joel Embiid et Ben Simmons n’ont pas pu participer au match des étoiles cette nuit et se retrouvent actuellement dans le protocole sanitaire. De quoi plomber la reprise des Sixers ?

Le duo a voulu se faire beau pour le match des étoiles, mais les deux stars de Philadelphie ont été contraintes de regarder le All-Star Game devant la téloche dimanche. Passés chez un barbier de Philadelphie testé positif en amont du ASG, Embiid et Simmons ont effectivement été placés dans le protocole COVID d’après ESPN, la NBA voulant évidemment éviter le scénario catastrophe dans lequel les plus grandes stars de la Ligue se retrouvent exposées au virus pendant leur week-end en commun à Atlanta. La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que Jojo et Ben continuent de fournir des tests négatifs si l’on en croit les mots de leur coach Doc Rivers, qui s’est exprimé après le All-Star Game où il a coaché la Team Durant. Et selon Marc Stein du New York Times, le duo n’est pas bloqué à Atlanta puisqu’il vient de rentrer à Philly. De bon augure pour la suite, même si on se pose forcément la question de savoir si Embiid et Simmons vont rater des matchs de saison régulière. Pour rappel, la deuxième partie de saison commence ce mercredi avec deux petits matchs au programme, puis les Sixers retrouveront les terrains à leur tour jeudi pour affronter les Bulls à Chicago. Les hommes de Doc iront ensuite du côté de la capitale pour affronter les Washington Wizards en back-to-back. Pas les adversaires les plus redoutables, mais pas les plus nuls non plus et une absence d’Embiid/Simmons pourrait être préjudiciable.

All-Stars Joel Embiid and Ben Simmons are no longer in Atlanta, league sources say, having both traveled back to Philadelphia earlier today via private planes after registering negative tests for COVID-19. Embiid and Simmons also both came to Atlanta on separate private planes. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 8, 2021

Actuellement en tête de la Conférence Est avec un bilan de 24 victoires pour 12 défaites, les Sixers ont réalisé une première partie de saison très solide et ça serait bien dommage d’aborder la reprise du mauvais pied à cause du protocole sanitaire. De plus, avec l’ascension des Nets, situés juste derrière au classement (24-13), il ne faudra pas laisser trop de matchs en route. On sait à quel point les Sixers sont dépendants d’Embiid, leader de la course au MVP pour beaucoup. Il suffit de regarder le bilan de Philly sans lui pour s’en rendre compte. On sait aussi à quel point Simmons apporte défensivement et à travers sa polyvalence ainsi que son playmaking, là encore ce n’est pas la même sans lui. On croise donc les doigts pour voir une équipe des Sixers au complet quand la deuxième partie de saison débutera.

« J’ai parlé aux deux. Pour l’instant, tout est ok au niveau des tests. Ils se sentent très bien. Les deux voulaient évidemment jouer. Nous sommes déçus, mais la plus grande inquiétude concerne leur disponibilité pour les deux premiers matchs de la reprise. On ne connaît pas la réponse pour l’instant et ça sera très important pour nous. Ce serait dur de commencer la deuxième partie de saison sans eux. » – Doc Rivers, via Sixers Wire

Les Sixers auraient sans doute espéré un autre scénario en plein milieu du All-Star Break, mais on ne serait pas surpris de voir d’autres joueurs NBA être placés dans le protocole COVID dans les jours à venir après la pause de mi-saison.

Source texte : ESPN / Sixers Wire