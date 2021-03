Allez, café : le replay du grand live Twitch spécial All-Star Game 2021 !

Cela promettait d’être un live d’anthologie avec 6 heures d’émission au programme pour kiffer tous ensemble devant ce All-Star Game 2021. Un marathon étoilé avec plusieurs milliers de personnes présentes dans le chat pour partager cette orgie ponctuée par une large victoire en faveur de la Team LeBron. Pour les retardataires, le replay est disponible dès à présent sur la chaîne Twitch de TrashTalk et ici-même un peu plus bas.

C’était le gros rendez-vous de ce mois de mars en NBA. Malgré toutes les restrictions que l’on connaît, les All-Stars étaient bien là, à Atlanta, prêts à nous faire passer une soirée XXL avec les concours et le All-Star Game d’une seule traite. Pour l’occasion, nous avions sorti du lourd en termes de set-up pour patienter en famille sur des quiz plus ou moins hardcore d’abord, puis commenter tous les exploits de la nuit avec les courageux qui avaient prévu de faire nuit blanche. Et si les concours étaient passables sans être exceptionnels, autant dire que cette nouvelle parodie de match nous aurait semblé très longue sans ce soutien mutuel dans le chat. Entre des moments France Télé et des gros craquages en direct, ce live restera encore dans les annales avec 5h57 d’enregistrement au total et au moins autant de délires partagés.

Allez, on part sur un replay pour ceux qui veulent revivre ce moment fort dans les conditions du direct. Prévoyez votre demi-journée, car c’est un vrai marathon. Pour les autres, on se donne rendez-vous rapidement sur la chaîne Twitch de TrashTalk pour de nouveaux Allez, café improvisés avant les matchs.