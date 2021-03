Les meilleures actions du All-Star Game 2021 : merci à Damian Lillard et Stephen Curry pour avoir improvisé un 3-point contest du logo

Ça y est, le All-Star Weekend, c’est passé, et la soirée d’hier a apporté son lot de highlights entre les différents concours et le All-Star Game. Pour ceux qui ont préféré dormir cette nuit ou pour ceux qui veulent simplement se faire un petit replay, la NBA a sorti un petit condensé des meilleures actions du match des étoiles.

Bon évidemment, on pourrait passer des heures à se plaindre sur le manque d’intensité et de défense qui a une nouvelle fois caractérisé le All-Star Game version 2021. Mais au fur et à mesure des années, on a appris à s’y habituer alors on va tout simplement apprécier les quelques big plays qui ont animé un peu le match des étoiles de dimanche. Les amoureux du tir à 3-points étaient probablement en transe en voyant Stephen Curry et Damian Lillard enflammer le parking comme never, shoots du logo included. Même Giannis Antetokounmpo a terminé à 3/3 de loin, c’est dire. Avec ça, on a vu aussi Steph, Dame et Chris Paul être… à la conclusion de plusieurs alley-oops, parce que c’est ce qui se passe dans un All-Star Game. Et puis forcément, des dunks et encore des dunks, ça aussi vous avez l’habitude. Au final, 170-150 pour la Team LeBron, allez on remballe.

Si vous étiez en manque de highlights durant le All-Star Break, cette petite vidéo fera l’affaire en attendant la reprise de la saison régulière mercredi. Sinon, bah à mercredi.