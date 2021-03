La Team LeBron remporte le All-Star Game 2021 : domination de A à Z, pour le suspense il faudra donc attendre 2022

L’édition 2020 avait été applaudie grâce à un nouveau système faisant la part belle à plus de compétitivité, mais ce All-Star Game 2021, lui, restera dans les annales mais avec un N en moins. Tous les quarts-temps remportés par la même équipe, le dernier aussi, évidemment, et si quelques performances individuelles nous ont filé un sourire en coin, le bilan global de cette soirée restera mitigé, et ça c’est pour rester poli.

Si vous avez apprécié le Skills Challenge et le concours à 3-points, deux évènements organisés en amont du match des étoiles et main event de cette soirée de All-Star Break, laissez-nous vous dire deux choses : 1) il ne vous en faut pas beaucoup, tant mieux pour vous et 2) on espère que vous êtes allés vous coucher à 2h30 car la suite ne fut pas des plus fantastiques. Pour résumer rapidement ? Une équipe overhypée (la Team LeBron) et une autre tout juste composée de joueurs qui semblaient avoir la tête ailleurs, nous offrant moins de sourires et surtout moins d’envie. Un premier quart remporté par les jaunes du King grâce à un duo Curry/Antetokounmpo inarrêtable, et surtout grâce aux joueurs adverses qui semblaient ne plus avoir en tête le but de la manœuvre : remporter le plus de quarts-temps possibles. 40-39 Team LeBron, on remet les compteurs à zéro et le deuxième quart sera cette fois-ci une démo des winners de la soirée. Vingt pions dans la mâchoire, les jaunes s’amusent, Chris Paul régale, Curry et Lillard s’improvisent un concours de tirs du milieu de terrain et Giannis a décidé de ne rater aucun tir jusqu’en 2029 alors comment voulez-vous gagner un match de basket. Point positif de cette soirée ? Rudy Gobert n’a pas été freezé par ses camarades et a même récupéré quelques lobs, tout le monde est content enfin presque.

Rebelote en deuxième mi-temps après un concours de dunks tout juste passable, et bizarrement les Bleus… ne montrent toujours pas une once de folie, malgré l’adresse du quatuor Tatum/Beal/Kyrie/Harden. Au final on y croit à peine mais la Team d’un LeBron qui ne mettra pas les pieds sur le terrain en deuxième mi-temps s’impose une nouvelle fois d’un petit point, suffisant pour rapporter quelques centaines de milliers de dollars de plus à une asso, et le mode Elam Ending de ce match nous donne donc un score de 170 à atteindre pour l’emporter. Le score est alors de 146-125, et la seule bonne nouvelle est peut-être bien que ce match ne devrait pas s’éterniser. Les défenses font alors semblant de s’y intéresser pendant, allez, trois minutes, Giannis ne ratera plus rien et finira son match à 16/16 au tir, pourquoi pas, et comme un symbole c’est finalement Damian Lillard qui bouclera la soirée sur un tir du… milieu de terrain, évidemment. Score final 170-150, le double MVP en titre rafle le trophée de MVP et tout le monde rentre dans ses pénates, en espérant que l’annonce des cas contacts de Joel Embiid et Ben Simmons en début de soirée seront au final les seules mauvaises nouvelles du week-end dues au Covid.

Allez, ça c’est fait, personne ne s’est blessé et si personne ne repart d’Atlanta avec un virus on dira que le week-end était réussi. Dans les faits ? Très clairement c’était… terriblement ennuyeux, à la limite du passable même. L’histoire retiendra que la NBA a réussi à organiser son All-Star Game, on est bien content pour elle, et pour notre part on se dirige lentement cers la salle de bains, histoire de trouver du coton pour essuyer le sang qui a coulé de nos yeux de 1h à 5h du matin. Allez, next.