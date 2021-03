Giannis Antetokounmpo remporte le Kobe Bryant award : 35 points à 16/16 au tir, malgré une défense non rien on déconne

Le trophée de MVP de ce All-Star Game 2021 s’est joué entre Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry et Damian Lillard mais au final c’est bien le Greek Freak qui repart avec le “Kobe Bryant” award, grâce à une performance parfaite de 35 points à 16/16 au tir. Dès qu’il sent l’odeur des lettres M, V et P, c’est qu’il ne devient pas trop mauvais au basket ce grand dadais.

Plusieurs candidats avaient le CV pour prétendre au titre de MVP de ce All-Star Game, tous faisant évidemment partie de la Team LeBron, victorieuse cette nuit contre la Team Durant. Que ce soit Stephen Curry et ses 28 points à 8/16 de loin ou Damian Lillard et ses 32 points dont le tir du parking qui a clôturé la rencontre, on a eu droit à des prestations plus que sérieuses de la part de plusieurs bonhommes. Mais c’est bien un pépère qui réside du côté de Milwaukee qui est reparti avec le trophée. Giannis Antetokounmpo est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire des All-Star Games a finir la rencontre avec une performance parfaite au tir (avec minimum 10 tirs). Le MVP 2019 et 2020 finit avec 35 points à un insolent 16/16 au tir, le tout en 19 minutes de temps de jeu. Fun fact, le Freak n’a pas non plus fait QUE de dunker puisqu’il a également rentré ses trois tentatives du parking dont l’une magnifique… avec la planche.

Giannis (35 PTS, 16-16 FGM) talks about winning his first NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award and the joy of playing in the All-Star Game in front of family. ♥️ #NBAAllStar #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/AWLX5q2cl6 — NBA (@NBA) March 8, 2021

Dans un match dominé de la tête aux pieds par la Team LeBron, Giannis Antetokounmpo a été celui qui n’a jamais ralenti et a demeuré un danger permanent dans la « défense » des hommes de KD. 11 points dans le premier quart, 13 dans le deuxième et 11 dans le troisième, le Greek Freak n’a juste pas daigné scorer dans le dernier quart où l’on a senti qu’il voulait surtout protéger son pourcentage immaculé. Même s’il n’a pas été celui qui a mis le couvercle sur le cercueil de James Harden et ses potes, finir sans un shoot manqué face à une équipe constituée des meilleurs joueurs du monde reste impressionnant, même un soir où tout le monde se cogne de toute espèce de défense. Premier trophée de MVP du All-Star Game pour Giannis qui succède à Kawhi Leonard, et l’ailier à tout faire a donc désormais quelques jours pour se remettre en route pour aller chercher en fin de saison un bijou qu’il doit probablement convoiter d’une toute autre manière.

Giannis Antetokounmpo n’arrive décidément pas à se détacher de tout trophée comprenant les trois lettres magiques. Prestation parfaite pour le Grec qui a survolé la rencontre de son efficacité, en espérant retrouver la même en … Playoffs, mais ce sera une autre limonade. Allez, on a bien ri, mais maintenant au boulot.