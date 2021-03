Anfernee Simons embrasse le Slam Dunk Contest de sa détente : c’était pas folichon hein, mais si on arrêtait de se plaindre ?

Le Slam Dunk Contest, qui prenait place cette année à la mi-temps du All-Star Game, a donc couronné Anfernee Simons, le premier Blazer de l’histoire à remporter ce concours, après avoir dominé d’un cheveu Obi Toppin en finale. Pas le plus grand concours de l’histoire de cette Ligue, mais on prend.

Concours le plus attendu de la soirée, le Slam Dunk Contest prenait donc place pour la première fois de son histoire à la mi-temps du All-Star Game, situation sanitaire oblige. Trois participants se sont disputés la victoire finale. Cassius Stanley, Obi Toppin et Anfernee Simons. Le rookie des Pacers s’est lancé en premier avec un bon gros between the leg pour lancer la fête, un dunk qui lui a valu 44 points et qui à notre humble avis aurait pu lui valoir un peu plus car la gestuelle était réussie et tout ça du premier coup. Obi Toppin a ensuite sorti l’un des dunks de la soirée avec la flamme new-yorkaise entre les mains : une bounce pass pour lui-même, entre les jambes, suivie d’un reverse dunk. Boum, 48 points pour le rookie qui rentrait alors de la plus belle manière dans la compétition. Puis c’était au tour de Anfernee Simons, l’OG de la soirée, de se lancer avec un dunk jamais vu. Le Blazer avait choisi d’accrocher la balle au-dessus de l’arceau, s’est élancé pour la récupérer puis la dunker dans la foulée. Un dunk tout en hauteur pour l’arrière de 1m91 qui lui a valu un 46. Ayant le score le plus faible, c’est ensuite Cassius Stanley qui a démarré les hostilités pour le deuxième tour. Un deuxième dunk bien foiré puisqu’après deux essais sans succès d’un tomar qui s’annonçait grandiose, Stanley s’est résolu à un dunk plus basique. Allez hop, 37 points et une élimination quasi inévitable pour le Pacer. Un gros tomar windmill à une main de Toppin au-dessus de Julius Randle et de son… daron puis un 360 après une bounce passe pour lui même de Simons ont finalement condamné le rookie d’Indiana qui allait donc devoir regarder la finale du banc.

Une finale qui allait se dérouler d’une manière différente qu’à l’accoutumée puisque les deux finalistes n’avaient le droit qu’à un seul et unique dunk. Puis, les votants devaient décider directement du vainqueur à la place du système de note habituel. Toppin s’est lancé en premier et a fini son concours sur un dunk entre les jambes avec appel non loin de la ligne des lancers francs, propre et sans bavure même si on aurait aimé quelque chose d’un peu plus original ou/et impressionnant. Cela laissait donc la voie libre à Simons pour terminer le boulot et l’arrière des Blazers a décidé de jouer le tout pour le tout de nouveau dans les airs en se lançant une bounce passe très haute qu’il rattrapera et dunkera dans la foulée. On reste un peu sur notre faim même si au ralenti on aperçoit que Simons est tout proche… d’embrasser littéralement l’arceau. C’était victoire garantie s’il avait réussi à galocher le rim mais malheureusement on s’est retrouvé avec deux dunks du même calibres qui allaient donc devoir être départagés par nos juristes du soir. Et au bout du compte c’est finalement Simons qui, avec 3 votes à 2, remporte d’un cheveu le Slam Dunk Contest, devenant le premier joueur de Portland dans l’histoire de la franchise à remporter le concours. L’arrière a joué de sa verticalité et de sa petite taille pour impressionner le jury et repartir avec la victoire finale, pas le meilleur concours de l’histoire mais pas le pire non plus, surtout quand on connaît les conditions dans lesquelles il s’est déroulé. La NBA devait trouver des candidats et on comprend que peu de joueurs devaient être chauds à l’idée de se déplacer dans la bulle d’Atlanta pour trois petits dunks. On peut pas avoir un Gordon Vs LaVine tous les ans et en pleine pandémie on se contentera de ça non ?

Anfernee Simons et sa verticalité l’emportent donc face à Obi Toppin et sa puissance. Un duel qui a malheureusement atteint son apogée au premier round en nous laissant un peu sur notre faim au deuxième… Arf, si seulement Simons était un meilleur galocheur.