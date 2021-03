Domantas Sabonis remporte le Skills Challenge haut la main : Nikola Vucevic battu en finale, et Luka Doncic a joué en survet-claquettes

Les USA ont décidément un train de retard techniquement parlant sur nos amis Européens. La preuve ultime me direz-vous ? Le Skills Challenge version 2021 nous a proposé une finale 100% Vieux Continent entre Domantas Sabonis et Nikola Vucevic, remportée par le Lituanien qui, après avoir échoué au dernier stade l’année dernière, a finalement pris sa revanche pour remporter son premier Skills Challenge.

L’événement le plus attendu de l’année (c’est faux) avait lieu ce dimanche en ouverture de ce All-Star Day si important pour n’importe quel fan de basket collectif et alléché (c’est faux aussi). On rappelle les règles de ce Skills Challenge : un parcours est tracé où deux joueurs s’affrontent sur des épreuves de dribbles et de passes, puis avec un tirs à 3-points pour terminer le tout. Le plus rapide passe au round suivant jusqu’à la finale où le vainqueur est couronné, youpi. Le premier duel de cette édition opposait Julius Randle à Domantas Sabonis et au vu de la saison des Knicks on s’attendait à une prestation all-time de Jul, mais les Knicks ne peuvent pas tout avoir et une passe ratée plus tard et l’ailier new-yorkais était déjà trop en retard, avec juste le temps de regarder son adversaire du soir se qualifier en rentrant son tir à 3-points du premier coup. Duel suivant entre Nikola Vucevic et le seul participant non All-Star puisque Robert Covington avait fait le chemin vers Atlanta spécialement pour ce Skills Challenge. Un déplacement qu’on qualifiera de pas trop rentable puisque l’ailier des Blazers est donc resté 15 secondes sur le terrain, ratant sa passe et laissant son destin dans les mains d’un Vucevic qui ne s’est pas fait attendre en rentrant lui aussi son 3-points du premier essai. Bye Bye Robert, place au second tour où l’on a eu droit à une prestation ma foi… indescriptible de Luka Doncic, dispensé de premier tour car titulaire au match des étoiles, pourquoi pas.

Le Slovène a décidé de sortir une Larry Bird en restant en survêtement pour le concours et si Bird avait jadis brillé dans cet accoutrement, Doncic a juste paru comme ton père sur la plage d’Arcachon après un barbecue en été. Aussi rapide qu’une Clio 2 qu’on refile au petit dernier de la famille, le ROY 2019 a joué en claquette et s’est logiquement fait sortir par un Sabonis encore parfait du parking. L’autre duel de la demi-finale opposait Chris Paul à Vucevic. Le Point God était à 0/4 au Skills Challenge avant cette édition et il est désormais à 0/5 puisque le meneur des Suns a de nouveau raté un lay-up, comme il l’avait fait lors de l’édition 2011, laissant la voie libre au pivot du Magic. Le Monténégrin ratera deux essais du parking avant de rentrer le troisième et de rejoindre Sabonis en final pour un affrontement 100% européen.

🚨 GET TO TNT NOW TO WATCH ALL OF ALL-STAR IN ONE NIGHT! 🚨 Domantas Sabonis wins #TacoBellSkills by defeating Nikola Vucevic in the final round! pic.twitter.com/YwxJjZQxhc — NBA (@NBA) March 8, 2021

Une finale serrée puisque les deux intérieurs vont tout faire parfaitement avant de bloquer de derrière la ligne à 3-points. Sabonis et Vucevic vont manquer leurs trois premiers essais avant que le Pacer ne rentre son quatrième sans laisser le temps au pivot de riposter. Victoire Sabonis, qui remporte son premier Skills Challenge après avoir notamment échoué en finale l’année dernière face à Bam Adebayo. Par ailleurs, depuis que la NBA a autorisé la participation des intérieurs à l’événement, c’est la quatrième fois en six ans qu’un « grand » rafle le trophée, montrant la technicité que les ailiers forts et pivots possèdent dans la Ligue actuelle. Une technique qui ne se résume plus au footwork et aux moves au poste mais aussi au dribble, à la passe, et surtout à la capacité à sanctionner de loin.

The #TacoBellSkills final results, earning a total of $250,000 for UNCF! pic.twitter.com/lWaccPCTRk — NBA (@NBA) March 8, 2021

Domantas Sabonis fait donc honneur à papa et remporte le trophée de joueur le plus technique de la Ligue (…) en venant à bout de Nikola Vucevic en finale. Les Européens ont de nouveau dominé… si on met de côté la prestation scandaleuse avec un grand S de Luka Doncic. Mais on est là pour rigoler, alors… rigolons.