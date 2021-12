Allez, café – le replay : le record de Stephen Curry à 3-points, contre qui tombera-t-il ?

C’est le petit rendez-vous qu’on kiffe bien juste avant la grosse fournée de matchs NBA : Allez, café. Quel bonheur de se retrouver pour discuter de balle orange entre drogués, histoire de bien se chauffer pour la nuit à venir. Et mercredi soir, avant la folie de la night, on a fait un point sur la course au record de Stephen Curry.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Il est forcément dans toutes les têtes ce record. À quel moment Stephen Curry battra-t-il Ray Allen pour le plus grand nombre de 3-points marqués en carrière ? Quel jour ? Quelle heure ? Contre quel adversaire ? Sur quel parquet ? On a voulu faire un vrai focus sur ce sujet dans le « Allez, Café » de mercredi, juste après un petit retour sur les principales informations qui forment l’actu NBA en ce moment. De plus, un gros quiz est également venu animer l’émission, et tout un tas d’autres surprises ! Vous savez déjà quoi faire : on se pose, avec un petit café, et on se fait plaisir avec le replay.

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par cœur et qui seront peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.