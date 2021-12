Potentiellement agent libre en 2022, Bradley Beal veut dicter son avenir : « À un moment donné, il faut savoir être égoïste »

L’avenir de Bradley Beal sera-t-il lié aux Wizards ? Bealou va-t-il passer le reste de son prime à Washington ? Voici le genre de questions qui entourent la franchise de la capitale depuis un bon bout de temps maintenant. Et au vu des dernières déclarations du bonhomme, ces questions ne sont pas prêtes de s’envoler, bien au contraire.

Quelques mois. Oui, dans quelques mois, Bradley Beal peut théoriquement débarquer sur le marché de la Free Agency. Et visiblement, c’est ce qu’il compte faire. Possédant une player option à plus de 36 millions de dollars sur la saison 2022-23, Bealou tient en effet à garder son avenir entre les mains, lui qui n’a pour l’instant pas signé l’extension de contrat proposé par les Wizards avant la reprise de la saison actuelle. Pour rappel, la franchise de D.C. lui avait offert un nouveau deal de plus de 181 millions de dollars sur quatre ans au début du mois d’octobre, histoire de montrer son intention de conserver l’arrière star à Washington. Cette offre est évidemment toujours sur la table, mais Bradley Beal préfère aujourd’hui attendre si l’on en croit ses propos sur le podcast de Chris Haynes (via Yahoo Sports).

« J’ai du temps, donc j’ai les cartes en main aujourd’hui. Premièrement, je n’ai jamais été dans cette position. Je veux profiter de ça, le fait de pouvoir dicter mon avenir et où je veux jouer. Et dans le même temps, je ne veux pas m’engager à fond et puis ça ne marche pas. À un moment donné, il faut savoir être égoïste et pour la première fois de ma carrière, dans ma dixième année, je le suis. »

Une position compréhensible et ce pour deux raisons principales. La première, comme l’indique Bealou, c’est que ça lui permet de garder le contrôle sur son avenir, un avenir qu’il espère rempli de succès sur les parquets. Pouvoir être agent libre dans son prime, c’est une opportunité qui ne se présente pas tous les ans et Beal veut la maximiser. C’est une décision de carrière hyper importante et l’arrière a besoin de plus de garanties avant de s’engager sur le long terme avec la franchise où il évolue depuis son arrivée en NBA. La deuxième raison, elle est financière. S’il y a certes 181 millions de dollars sur la table aujourd’hui, ce montant peut potentiellement grimper jusqu’à 235 millions sur cinq ans lors de la prochaine intersaison, grâce à ses dix ans de carrière (BB est aujourd’hui dans sa dixième saison). L’attente est donc logique. Cependant, même si ça ouvre théoriquement la porte à un potentiel départ dans quelques mois, Beal assure qu’il a toujours la tête à Washington.

« Bien évidemment, je suis engagé à fond avec l’équipe. Je veux que ça marche. À deux reprises, je me suis engagé pour rester ici. Désormais, je veux voir ce même niveau d’engagement envers moi, afin de pouvoir créer une équipe qui gagne ici. Et je fais évidemment partie de ça, alors je dois m’assurer de step-up pour faire ma part du boulot. »

En ce début de saison, Bradley Beal n’est clairement pas au mieux sur le plan individuel, lui qui tourne à 22,6 points (44,1% au tir, 26,2% du parking), 4,7 rebonds et 5,7 passes décisives de moyenne. Les cartons offensifs du bonhomme – auteurs de deux campagnes à plus de 30 pions par match entre 2019 et 2021 – sont beaucoup moins nombreux et on sait qu’il a également été touché par le décès récent de sa grand-mère. Mais contrairement aux années précédentes où un mauvais match de Bealou était presque automatiquement synonyme de défaite (à part quand Russell Westbrook était en feu en deuxième partie de saison dernière), l’arrière évolue aujourd’hui au sein d’un collectif plutôt séduisant. Certes, les Wizards sont tombés un peu de leur nuage récemment (quatre défaites en six matchs), mais ils affichent un bilan global de 15 victoires pour 11 défaites qui leur permet de squatter le Top 5 à l’Est. Et ça, ce n’était pas forcément prévu. Avec les arrivées de Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma dans le transfert de Westbrook aux Lakers, ainsi que celle de Spencer Dinwiddie via un sign & trade, les Wizards sont devenus plus profonds et plus solides défensivement sous les ordres du nouveau coach Wes Unseld Jr.. Une équipe plus profonde, mais aussi une plus grande flexibilité financière et en matière de transfert. Une base plutôt intéressante donc pour construire. Mais est-ce que ça sera suffisant pour convaincre Bradley Beal de prolonger ?

Fidèles aux Wizards depuis toujours, Bradley Beal estime que le moment est venu de penser à lui. Qu’est-ce que ça signifie pour son avenir ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question mais une chose est sûre, les Sorciers veulent absolument éviter le scénario où Bealou part sans la moindre contrepartie.

Source texte : Yahoo Sports