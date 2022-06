Potentiellement free agent cet été, Bradley Beal maintient le flou sur son avenir. Alors qu’une prolongation de contrat à Washington semblait dans les tuyaux, l’arrière des Wizards a rappelé son envie de gagner à D.C… ou ailleurs.

Quelle tunique portera Bradley Beal à la rentrée ? C’est une des questions qui risquent d’animer les prochaines semaines et bien malin sera celui qui trouvera la réponse. Pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour se faire un schéma des options de l’arrière pour cet été. Première possibilité : prendre sa player option à 37 millions et rester un an de plus à la Capital One Arena. Deuxième possibilité : décliner sa player option et tester le marché dès le 1er juillet en tant qu’agent libre non restreint. Il aurait alors à choisir entre un nouveau deal avec sa franchise de toujours ou un nouveau départ ailleurs. Le point positif pour D.C., c’est que le joueur a déclaré plusieurs fois sa flamme aux Wizards et surtout la franchise peut lui offrir plus que n’importe qui. (242 millions sur 5 ans contre 179 millions sur 4 ans pour la concurrence). Reste à voir si l’argent est vraiment la priorité du joueur pour son choix à venir. À bientôt 29 ans, Beal n’a sans doute pas envie de gâcher son prime dans une équipe qui joue seulement le play-in tournament et le fait de voir si souvent les Playoffs depuis son canapé doit le titiller (seulement cinq participations en dix saisons avec Washington et jamais mieux que le second tour). Interviewé par Taylor Rooks de Bleacher Report, l’arrière a confirmé que les ambitions sportives seraient un des éléments importants de sa future décision.

« Je sais sur quoi ma décision sera basée, et ce sera là où je sens que je peux gagner. Ce sera ma décision. Si je sens que je peux gagner à D.C., c’est ce que je vais faire, et je veux que les gens respectent cela. Je vais me battre comme un fou. Je vais essayer de rendre cette équipe meilleure. Si c’est ailleurs, ce sera exactement le même engagement. »

Si le joueur a également expliqué que sa famille serait impliquée dans sa décision, ce n’est pas forcément la déclaration la plus rassurante pour la franchise de Washington. Malgré le trade de Kristaps Porzingis au moment de la deadline, les Wizards semblent plus proches d’une reconstruction que d’une place en Finales NBA. Il y a toujours la possibilité de trouver des renforts mais avec Porzingis qui pompe déjà 33 millions pour 2022-23 et Bealou qui choperait autour des 40 millions dès sa première saison, dans l’hypothèse d’un nouveau deal, ça risque d’être difficile de trouver des sous à investir sur des free agents de renom. Avec une situation sportive qui n’évolue pas, le choix de Beal pourrait donc se limiter entre son héritage à Washington et sa volonté de gagner un titre. Niveau propositions, le joueur n’aura aucun problème à recevoir des coups de fil. Malgré sa saison en demi-teinte, il a prouvé qu’il était l’un des joueurs offensifs les plus flippants de la Ligue et plusieurs franchises attendent sans doute le bon moment pour frapper, que ce soit dans le cadre d’une signature en tant qu’agent libre ou par le biais d’un sign and trade. On sait par exemple que le Heat est un prétendant de longue date. Player option, prolongation, départ ? L’horloge tourne et Beal se doit donc de prendre une décision pour son futur. On croise fortement les doigts du côté des Wizards en ce moment.

Bradley Beal va-t-il mettre les voiles loin de Washington cet été ? Alors qu’une prolongation XXL l’attend à la Capital One Arena, le pyromane préféré de D.C. s’interroge sur les ambitions sportives de sa franchise. Simple pression à ses dirigeants ou vraie indication pour un départ à venir ? Seul l’avenir nous le dira.

Source texte : Bleacher Report