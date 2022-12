Quelle sera la prochaine star NBA à se faire transférer ? C’est une question qui pèse de plus en plus à moins de deux mois de la trade deadline. Alors que des bruits courent autour de Trae Young et DeMar DeRozan, Bradley Beal semble également représenter un candidat crédible pour un échange. Mais les Wizards l’assurent, ce n’est pas dans leur plan.

11 défaites en 12 matchs, 10 revers d’affilée entre le 30 novembre et le 18 décembre, bilan global de 12 victoires pour 21 défaites, 12e place au sein de la Conférence Est.

Voici le bilan comptable de Washington à la veille du Réveillon de Noël. Un bilan qui pique pas mal pour une équipe souhaitant se montrer compétitive derrière son leader Bradley Beal. Et comme souvent dans ce genre de cas, les rumeurs concernant un potentiel transfert du franchise player ne perdent pas de temps pour arriver.

Et si Bealou demandait un transfert prochainement ? Et si les Wizards, estimant qu’ils ne vont nulle part avec l’effectif actuel, décidaient d’échanger leur arrière All-Star ?

Des questions plutôt légitimes, et ce malgré l’extension de contrat de 250 millions de dollars sur cinq ans signée par Beal au cours de la dernière intersaison. Mais si l’on en croit l’insider Josh Robbins, qui couvre les Wizards pour The Athletic, la franchise de Washington n’a pas l’intention de se séparer de Bealou aujourd’hui.

“Ils [les Wizards, ndlr.] ne veulent pas le transférer. Ils savent que les All-Stars sont rares – il n’y en a que 24 par saison – ils veulent garder Beal et améliorer l’effectif autour de lui.”

Transférer Bradley Beal pour tout reconstruire, ce n’est visiblement pas une stratégie envisagée par le front office des Wizards à l’heure actuelle. Ces derniers croient toujours au projet avec l’arrière de 29 ans dans le costume de numéro 1, lui qui tourne cette saison à plus de 23 points et 5 passes de moyenne avec 51,5% de réussite au tir.

Aspect très important à garder en tête dans ce dossier : Bradley Beal possède une no-trade clause. Cela signifie que même si Washington souhaite le transférer ailleurs, il peut bloquer n’importe quelle transaction si elle ne lui convient pas. Bealou possède donc la main et contrôle son avenir.

Aux Wizards depuis le début de sa carrière en 2012, Beal a toujours montré fidélité à sa franchise malgré des résultats très mitigés (5 campagnes de Playoffs en 10 ans, 3 séries gagnées) et possède de bonnes relations avec les membres du front office, dont le manager général Tommy Sheppard. Que ce soit du côté du joueur comme de l’équipe, on partage toujours cet objectif commun qui est d’emmener Washington le plus haut possible. Est-ce que ça peut changer à l’avenir ? Peut-être, mais pour l’instant il n’y a aucune raison d’imaginer un transfert de Bealou.

Sorry Lakers fans…

