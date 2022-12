Dernière update de Chris Haynes, via Bleacher Report, dans laquelle le reporter américain pose la question suivante après avoir discuté avec plusieurs exécutifs ces derniers jours. Et si Trae Young demandait bientôt son transfert, si la situation ne s’améliore pas à Atlanta ?

Les rumeurs vont bon train, à quelques semaines de la trade deadline.

Et chez les Hawks, on ne risque pas de s’emmerder jusqu’au 9 février prochain ! En effet, avec des résultats en dents de scie (16 victoires, 16 défaites), une infirmerie bien remplie et des problèmes de vestiaire qui font déjà surface, disons que le soleil n’est pas au beau fixe dans la région de Géorgie.

Au centre des interrogations ? Trae Young, qui a balayé récemment un désaccord avec Nate McMillan, et ne montre pas un enthousiasme débordant.

Après de merveilleux Playoffs 2021 et une cote royale sur la planète basket, le meneur des Hawks a chuté de son trône et enchaîné les bourdes au même rythme que son équipe. Déclarations mal placées, leadership contesté, coéquipiers mal à l’aise et coaching staff entre deux chaises, oui il est clair que la relation entre Trae Young et Atlanta peut être interrogée.

C’est dans ce sens que Chris Haynes a fait son dernier rapport, saupoudré d’hypothèses futures…

Des exécutifs de franchises rivales, qui étaient présentes au Winter Showcase de la G-League, s’alignent sur la pensée suivante : Trae Young, le meneur star des Atlanta Hawks, pourrait être le prochain joueur en possession d’une extension max à demander son transfert si son équipe ne réalise pas de pas vers l’avant au moment des Playoffs.

Verrouillé contractuellement, Trae Young l’est aux Hawks jusqu’en 2026.

Il n’y a donc pas de rush, et pas de quoi paniquer du côté d’Atlanta. Cependant, la situation est un peu similaire à ce que l’on peut voir du côté de… Dallas, où de récents rapports ont souligné le fait que le management avait très peu de temps pour convaincre Luka Doncic que les chances d’être titré sont les meilleures dans sa seule et unique franchise. Décidément, Luka et Trae ne se quittent pas.

Si numériquement, Trae Young peut bomber le torse et dire qu’il apporte sa part du boulot (28 points et 10 passes de moyenne), humainement les questions commencent à s’accumuler.

Trae, vrai leader d’équipe ? Trae, rassembleur ou diviseur ?

Young sera le premier à dire que n’importe quel groupe passe par des hauts et des bas, ce qui est vrai sur le papier. Mais plus on penche notre tête vers Atlanta, plus les narines commencent à être chatouillées par des murmures de grands mouvements. Tout cela sachant que Travis Schlenk, qui a drafté Trae Young en 2018, vient de laisser sa place à Landry Fields aux commandes des Hawks.

Ce n’est donc pas étonnant que des rumeurs commencent à tourner autour de Trae Young. Le meneur n’est pas très joyeux, il n’y a pas 2 mois qui se passent sans qu’une affaire sorte du vestiaire, et les Hawks patinent à l’Est. Alors, simple tremblement ou futur séisme dans la franchise d’Atlanta ?

Source : Chris Haynes – Bleacher Report