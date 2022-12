La tournée des updates continue avec Chris Haynes, via Bleacher Report, qui nous indique que plusieurs exécutifs s’alignent sur la même pensée : vu l’état des Bulls, faudra pas s’étonner si DeMar DeRozan demande son transfert cet été. Sympa l’ambiance.

Un et un font deux, et deux et deux font quatre.

La suite logique ? C’est de tirer des conclusions faciles sur la situation de certains joueurs dans leur franchise. Après Trae Young qui pourrait être sur le départ vu qu’à Atlanta on aime stagner, place à DeMar DeRozan qui pourrait lui aussi faire ses valises en demandant à partir de Chicago.

Vous connaissez la situation des Bulls comme nous, et elle est pas folichonne à l’approche des fêtes de fin d’année.

Placés en 11ème spot de la Conférence Est, les copains de Zach LaVine enchaînent les matchs frustrants et les éclaircies sont de moins en moins nombreuses. Certes, ces derniers jours, un sursaut d’orgueil leur a permis de battre Miami et Atlanta, successivement, mais ce n’est pas comme si tout était redevenu beau et rose.

Bien au contraire, puisque LaVine et DeRozan ne seraient pas les meilleurs amis du monde, ce qui étonne après une saison passée où tout semblait roucouler entre les deux scoreurs.

Chris Haynes, en quelques mots, sur la situation de DeMar.

Les Chicago Bulls sont victimes de dysfonctionnement au sein de la franchise, que ce soit en ce qui concerne les responsabilités des joueurs ou la cohésion au sein du groupe, en étant actuellement 11èmes de la Conférence Est (13 victoires, 18 défaites). Si la situation ne s’améliore pas cette saison, plusieurs exécutifs rivaux pensent que DeMar DeRozan pourrait demander son transfert pendant l’intersaison, selon plusieurs sources proches de Bleacher Report.

Rien de révolutionnaire dans les propos, oui c’est sûr qu’un joueur pas content peut demander à partir.

Maintenant, cela renforce surtout l’odeur d’implosion qui tourne autour de Chicago, entre les mécontentements autour de Zach LaVine, l’absence de Lonzo Ball, la future free agency de Nikola Vucevic et donc la situation de DeMar DeRozan.

Quel joueur de Chicago aurait plus la cote que DMDR sur le marché des transferts ?

C’est en partant de ce principe que tout coup de téléphone concernant l’arrière peut être entretenu, vu qu’autour de lui les pièces ne sont pas exceptionnelles.

Engagé pendant encore un an (28,6 millions la saison 2023-24), DeRozan deviendra agent-libre non-restreint à l’été 2024.

Le laisser partir contre peanuts serait une sacrée gamelle pour le management des Bulls, qui a déjà bien du pain sur la planche en ce moment.

Du coup, la réflexion prend logiquement place : faut-il attendre, ou anticiper, ou préparer le fait que DeMar pourrait demander à s’en aller ?

Affaire à suivre dans les 6 prochaines semaines, avec DeMar DeRozan et l’ensemble des Bulls mis au bord du précipice. Alors, qui portera encore le maillot de Chicago après le 9 février 2023 ?

