Deux petits matchs seulement au menu du jour, ce qui signifie que si vous avez la chance d’avoir votre vendredi, vous serez au lit demain à 5h45. Elle est pas belle la vie ?

# LE PROGRAMME

2h : Pelicans – Spurs

# À NE PAS MANQUER

On a réfléchit genre quatre secondes douze, et on vous conseille LE JAZZ messieurs dames. Pourquoi ? Parce que le phare Kessler, parce que le zinzin Clarkson, parce que le candidat MIP et All-Star Lauri Markkanen, parce que le look de Kelly Olynyk. Parce que le Jazz joue bien, et parce que face aux Wizards ce “pourrait” être un match ouvert. Le premier qui score 140 points a gagné ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT