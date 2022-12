Chaque année, le Hall of Fame ouvre ses portes et de nouvelles légendes du basket sont intronisées. Mais on peut tout de même se poser la question suivante : parmi toutes les cuvées qui ont été honorées, quelle est la meilleure classe de toute l’histoire ?

Depuis la fin des années 50, le Hall of Fame accueille des stars du basket à Springfield, dans le Massachusetts.

Une cérémonie annuelle qui voit plusieurs grands noms être félicités, et qui fait couler bien des larmes.

Mais de toutes les cuvées, laquelle est la plus grande ? Voici une petite sélection, parmi les plus remplies de tous les temps.

# La cuvée 2016 du Hall of Fame

Les principaux membres de cette cuvée :

Allen Iverson

Shaquille O’Neal

Yao Ming

Sheryl Swoopes

Tom Izzo

Jerry Reinsdorf

Allen Iverson et Shaq, en terme de discours et d’icones du jeu on est tout en haut : deux des 30 meilleurs joueurs de l’histoire.

Ajoutez à cela Yao Ming, l’immense Sheryl Swoopes, le coach Tom Izzo de Michigan State et le patron des Bulls Jerry Reinsdorf, et vous avez une classe de choix.

# La cuvée 2009 du Hall of Fame

Les principaux membres de cette cuvée :

Michael Jordan

John Stockton

David Robinson

Jerry Sloan

Quand Michael Jordan est présent, sa cuvée est forcément haut classée, non ?

Bien accompagné, Jordan a eu droit à John Stockton et David Robinson à ses côtés, deux des meilleurs joueurs à leur poste de l’histoire.

Jerry Sloan en bonus, vu la longévité de son coaching à Utah, c’est une classe exceptionnelle.

# La cuvée 2020 du Hall of Fame

Les principaux membres de cette cuvée :

Kobe Bryant

Tim Duncan

Kevin Garnett

Rudy Tomjanovich

Tamika Catchings

Patrick Baumann

Tristesse immense devant l’absence de Kobe (RIP), et dans une cérémonie spéciale car en plein COVID.

Avec Duncan, le Mamba et Kevin Garnett, on a trois des 40 meilleurs joueurs de l’histoire… à qui on ajoute le mythique coach des Rockets, Rudy T ?

Patrick Baumann pour la touche FIBA, Tamika Catchings pour représenter la WNBA, plus complète que cette cuvée c’est impossible.

# La cuvée 2010 du Hall of Fame

Les principaux membres de cette cuvée :

Karl Malone

Scottie Pippen

Dennis Johnson

Dr Jerry Buss

La Dream Team 1992

Cynthia Cooper-Dyke

Le propriétaire le plus légendaire de toute la NBA, avec Malone et Pippen dans le lot ?

La photo la plus mythique reste celle de la Dream Team 1992, rassemblée pour entrer ensemble au Hall of Fame.

# Les autres grandes cuvées

Ci-dessous, d’autres cuvées tout aussi immenses qui pourrait squatter le podium !

La cuvée 2018

Ray Allen, Jason Kidd, Steve Nash, Grant Hill, Tina Thompson et Dino Radja…

La cuvée 2008

Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Pat Riley, Dick Vitale, Adrian Dantley…

La cuvée 2002

Magic Johnson, Larry Brown, les Harlem Globetrotters, Drazen Petrovic…

La cuvée 2006

Charles Barkley, Dominique Wilkins, Joe Dumars, Geno Auriemma