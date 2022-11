Les Los Angeles Lakers sont censés gagner des matchs, le roster a été bâti pour ça, mais pour l’instant ça ne fonctionne pas. Alors le front office pourrait faire bouger tout ça, et quelques rumeurs de trades sont apparues. À propos notamment de l’arrière des Wizards Bradley Beal.

Niveau saison pourrie, 2022-23 se place là pour les Lakers. Une adresse à 3-points abyssale – 29,3 %, derniers de la Ligue – symbolisée par un LeBron James en perdition depuis l’arc, divers bobos notamment pour les stars, une ambiance morose au sein de l’effectif… Les problèmes sont nombreux chez les Angelinos, au contraire des victoires : deux seulement, pour neuf défaites, si les Lakers ne sont pas derniers à l’Ouest ce n’est que parce que les Rockets existent et ont joué un match de plus. Bref, pas vraiment ce qu’avait imaginé LeBron et les Angelinos. Le King est venu aux Lakers pour terminer sa carrière en gagnant, et c’est pour ça qu’on ne peut pas se permettre de sacrifier une saison. On va donc vouloir améliorer tout ça côté Rob Pelinka, mais comment ?

On a déjà beaucoup parlé d’un potentiel deal avec les Pacers : Myles Turner et Buddy Hield débarqueraient en Californie, et notre bon vieux Brodie Westbrook ferait le chemin inverse. Mais selon Chris Haynes, insider pour TNT et Bleacher Report, on ne serait plus très chaud à cette idée du côté du front office. On douterait de la pertinence d’un tel échange pour aller chercher ce qu’on veut vraiment, c’est-à-dire un titre. Alors on réfléchit à d’autres pistes, et un grand nom semble faire surface.

« Une star que les Lakers aimeraient avoir est Bradley Beal. Mais essayer de le faire venir ne serait possible que s’il faisait une demande de trade. Une option qu’il ne semble à l’heure actuelle pas prêt à faire. » – Chris Haynes

Trois petites phrases qui résument parfaitement la situation : les Lakers aimeraient attirer Bradley Beal – il apporterait du scoring, tiens tiens on dirait bien que c’est ce qui leur manque – mais les obstacles à sa venue sont nombreux. Il faudrait déjà qu’il ait envie d’aller se foutre dans ce bourbier, pas sûr que ce soit le cas. Et même si ça l’était, comment le faire venir ? Les Lakers devraient sans doute lâcher leurs deux picks de draft à offrir, ceux de 2027 et 2029 (premier tour), qui pourraient peser lourd le moment venu. Côté joueurs, il faudrait forcément se séparer d’une star. Si Anthony Davis ne semble plus intouchable, ce n’est pas à l’ordre du jour selon Haynes. Reste donc Russell Westbrook, qui ferait ainsi son grand retour dans la capitale après son passage en 2020-21. La rumeur est sympa, et on imagine que Bradley Beal pourrait régler une partie des problèmes des Lakers. Mais le faire venir paraît tout de même très compliqué vu l’état actuel des choses et la volonté de Bealou de construire avec Washington, lui qui on le rappelle possède une no-trade clause.

L’avenir est assez sombre chez les Los Angeles Lakers. On veut gagner et vite, LeBron James aura 38 ans en décembre et n’a plus beaucoup de temps devant lui, mais la franchise a aujourd’hui une marge de manœuvre limitée. À part offrir la Crypto.com Arena (de toute façon avec un nom pareil autant s’en débarrasser), on voit mal comment on va pouvoir mettre en place des trades impactants pour pouvoir faire quelque chose de sérieux cette année.

Source texte : Chris Haynes