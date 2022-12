Vous êtes fans des Bulls et vous avez parfois envie de fracasser votre téléphone contre un mur en voyant Billy Donovan sortir Zach LaVine dans le money time ? Vous étiez déjà fan des Nets à l’époque de New Jersey et vous voulez protéger votre phone du nouveau drama qui pope chaque semaine à Brooklyn ? Vous les connaissez déjà, RHINOSHIELD a décidé de régaler les nostalgiques avec sa dernière collection de coques NBA vintage ! Et parce qu’on aime faire les choses bien, TrashTalk vous propose de bénéficier de 15% de réduction sur toutes vos commandes jusqu’au 6 janvier grâce au code promo de la maison “TRASHTALKCO”. Ne dites pas merci, ça nous fait plaisir.

Cela fait déjà deux ans que RHINOSHIELD s’est lancé à fond dans l’univers du basketball avec des coques de téléphone et d’AirPods aux couleurs de toutes les franchises NBA. Le concept est simple et a déjà fait ses preuves : mettre votre précieux à l’abris lors des chocs pour éviter qu’il se brise en mille morceaux comme les genoux de Greg Oden. On sait que la commu n’est constituée que de moines tibétains qui garderaient même leur sang froid s’ils étaient fans de Russell Westbrook et des Lakers mais il vaut mieux prévenir que guérir comme dirait le docteur personnel de Kawhi Leonard. Avec la technologie ShockSpread™, votre téléphone sera encore mieux protégé que la raquette des Bucks cette saison. Une transition magnifique pour présenter la collection NBA vintage de RHINOSHIELD qui rend hommage aux franchises historiques de la ligue et à leurs logos passés.

Il n’y a pas si longtemps, la NBA fêtait ses 75 ans d’existence. RHINOSHIELD n’en est pas encore là, mais la collection NBA vintage revient sur les franchises historiques de la Grande Ligue. Des Celtics aux Lakers, il y a du trophée Larry O’Brien au centimètre carré. C’est aussi l’occasion de faire ou de refaire connaissance avec les logotypes et les couleurs d’époque.

Les montagnes enneigées de l’Utah, un décor qui sent bon les années 90 et le duo Stockton-Malone

Le coloris “fiesta” des Spurs, à base de turquoise, de rose et de orange, pour matcher avec les derniers maillots City Edition de San Antonio

Le logo des Warriors lors de l’épopée We Believe en 2007, les vrais auront la réf

Les Nets du… New Jersey et leur code couleur rouge, blanc et bleu. Une pensée inévitable pour Mozart

L’ancien logo des Sixers, quand Allen Iverson menait Philadelphie jusqu’en Finales NBA en 2001. Le maillot incontournable pour tous les jeunes basketteurs dans les années 2000

Le tout premier logo des Celtics, lors de leur fondation en 1946. Boston a remporté quelques titres depuis…

Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Si votre franchise n’est pas représentée dans cette collection NBA vintage, pas de panique. RHINOSHIELD a des produits aux couleurs des 30 équipes dans son catalogue. Et la petite nouveauté cette année, ce sont les GRIP NBA pour ne plus échapper votre portable quand vous resterez choqué devant les highlights monstrueux d’Anthony Davis au petit matin.

Référence en matière de protection de smartphone et d’accessoires pour votre téléphone, RHINOSHIELD nous régale avec cette nouvelle collection NBA vintage qui pense même aux puristes. Et pour ceux qui préfèrent laisser passer Noël pour faire leurs cadeaux, ça peut être une bonne idée pour faire plaisir à quelqu’un ou à soi-même juste après les fêtes.