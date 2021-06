RhinoShield x NBA : la collection officielle pour supporter sa franchise préférée jusqu’à sa coque de portable

Vous êtes fan des Clippers et vous voulez éviter de massacrer votre téléphone lors d’un énième choke en Playoffs ? Vous êtes pro-Sixers et vous voulez protéger votre phone quand vous réalisez que Joel Embiid n’a reçu qu’une première place dans les votes pour le trophée de MVP ? Vous les connaissez déjà, RhinoShield débarque avec une toute nouvelle collection officielle de coques NBA ! Et parce qu’on aime faire les choses bien, TrashTalk vous propose de faire des économies grâce au code promo de la maison. Ne dites pas merci, ça nous fait plaisir.

On ne présente plus la référence lorsqu’il s’agit de mettre votre téléphone portable à l’abris. Avec leur technologie ShockSpread™, les coques RhinoShield enveloppent votre précieux pour qu’il résiste aux chutes les plus violentes et peut-être que la jambe de Paul George serait restée droite avec une telle protection lors de ce scrimmage maudit avec Team USA lors de l’été 2014. Les coques RhinoShield ont passé tous les tests et excèdent même les standards militaires cainri, une phrase qui risque de parler à la famille Plumlee. Avec sa structure en nid d’abeille recouvrant l’intérieur de la coque, non seulement cela nous permet de faire un petit clin d’oeil aux Hornets mais ça améliore surtout la capacité d’absorption de choc de 10% supplémentaires. Alors pour tous ceux qui jouent avec le frein à main parce qu’ils en ont marre de faire tomber leur portable de leur poche pendant qu’ils tâtent un peu la balle sur le playground du quartier, adoptez le combo coque RhinoShield NBA + protection écran anti-chocs pour ne plus craindre de lâcher des crossovers dévastateurs sur le terrain tout en restant connecté.

Le contrôle technique étant passé haut la main tel un prospect qui se baladerait au Draft Combine, on enchaîne maintenant avec les workouts dans toutes les franchises NBA. Là encore, les coques RhinoShield font forte impression devant les scouts avec les 30 équipes représentées dans plusieurs coloris du plus sobre au plus flashy. Bulls, Warriors, Heat, Raptors, Celtics, Rockets, Mavericks, Sixers, Clippers, Nets, Bucks, Lakers… il y en a vraiment pour tous les goûts. Même les fans des Hawks et des Suns dont le nombre a subitement explosé cette année vont pouvoir RPZ leur franchise au quotidien. Que vous optiez pour l’effet déchiré, l’aspect bannière ou un fond uni en blanc ou en noir, vous trouverez forcément la coque qui vous correspond. Et puisque RhinoShield est vraiment all-around, toute une gamme de coques pour AirPods est également disponible sur leur boutique en ligne. Décidément, ça sent le first pick à plein nez cette affaire.

Bonne nouvelle pour tous les accrocs au portable qui n’ont pas forcément le handle de Kyrie pour éviter de le faire tomber partout. Profitez du code promo TRASHTALKCO pour sécuriser votre compagnon et chopez une coque NBA parmi l’une des 30 franchises représentées au sein de la collection NBA de RhinoShield. Le plus dur sera de choisir !