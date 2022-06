Son contrat d’un an aux Lakers prenant fin, Carmelo Anthony s’apprête à tester le marché une nouvelle fois cet été. Dans les couloirs de la Ligue, il se murmure que les Knicks réfléchiraient à lui faire une offre.

Signé l’été dernier par les Lakers pour renforcer encore plus la superteam montée par Rob Pelinka, Carmelo Anthony gardera sans doute un souvenir contrasté de son passage à la Crypto.com Arena. D’un point de vue positif, il y a évidemment cette première collaboration avec son grand ami LeBron James mais aussi un apport statistique très correct pour un joueur qui vient de souffler ses 38 bougies (13,3 points, 4,2 rebonds en 26 minutes, 44% au tir et 38% de loin). Dans la rubrique mauvaise nouvelle, il y a évidemment cette non-participation aux Playoffs. Un vrai camouflet alors que le plan était d’aller retrouver les Finales NBA. Les Finales, justement, prennent toute notre attention mais il ne faudrait pas oublier que la Free Agency arrive à grands pas. Dans 3 semaines, les free agents auront le téléphone qui vibre et il s’agira de prendre des grosses décisions pour l’avenir. Melo se retrouve lui aussi dans cette situation puisque son bail avec L.A. prend fin. Si un retour avec les Purple and Gold n’est pas forcément exclu, d’autres équipes risquent de prendre la température auprès du futur Hall of Famer. Selon Marc Berman du New York Post, les Knicks pourraient entrer dans la course à sa signature. L’insider parle de « discussions internes » concernant un possible retour de Melo au Garden.

Bonne idée ou pas ? Côté fans, on se doute que le retour du chouchou de la dernière décennie fera quelques heureux mais c’est surtout le terrain qui nous importe. Ses performances cette saison ont prouvé qu’il avait encore de quoi offrir sur un parquet, du moins d’un point de vue offensif. Capable de prendre la cape du héros pour enchaîner les banderilles et sauver les siens, Melo reste malgré tout un point faible pour son équipe dans sa partie de terrain. Les autres staffs ne sont pas dupes, c’est le joueur à cibler lorsqu’il faut attaquer. Quand on connaît l’exigence d’un Tom Thibodeau vis-à-vis de la solidité défensive, par sûr que ce soit le meilleur renfort possible, même si son apport qualité/prix reste intéressant (il sera sans doute payé au minimum vétéran). Autre question indispensable à se poser : que va prioriser Anthony pour sa décision estivale ? À 38 ans et après une carrière bien remplie, l’ailier n’a plus grand-chose à prouver mais il lui manque cette bague de champion pour renforcer sa legacy. L’homme au bandeau sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps pour aller visiter la bijouterie et sans doute favorisera-t-il des projets qui lui apportent plus de garanties sportives. No disrespect pour les Knicks, mais ils ne semblent pas en première ligne pour choper le Larry O’Brien en 2023.

Une déception à venir alors ? Oui et non car New York semble quand même avoir des besoins prioritaires dans d’autres secteurs. Il va falloir gérer la prolongation d’un Mitchell Robinson notamment mais aussi, et surtout, trouver un meneur de jeu titulaire. L’expérience Kemba Walker ayant été un échec, un recrutement est espéré au poste 1 cet été. Les noms de Jalen Brunson et Tyus Jones ont notamment fuité dans les médias récemment et la concurrence devrait être lourde pour l’un comme pour l’autre. Le nom de Donovan Mitchell est aussi revenu récemment dans les couloirs du Garden mais Utah semble inflexible concernant le futur de son arrière. Après une saison décevante, les fans newyorkais peuvent en tout cas s’attendre à du mouvement pour cet été.

Carmelo Anthony de retour aux Knicks, un scénario crédible ? La nostalgie dit oui, l’envie de bijou semble plutôt dire non, attendons début juillet pour avoir le fin mot de l’histoire.

Source texte : Marc Berman / New York Post