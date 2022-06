Après la victoire des Warriors lors du Game 4, ces Finales NBA sont totalement relancées et elles s’annoncent plus indécises que jamais. Afin de se faire une petite idée de ce qui nous attend (peut-être) ensuite, on a décidé d’aller consulter les bouquins d’histoire de la Ligue. C’est l’heure d’un petit coup d’œil dans le rétro !

Que les fans des Warriors et des Celtics ne sortent pas le lance-flammes, on n’est pas madame Irma et on se gardera bien de faire une projection concernant la suite des évènements dans ces Finales 2022. Toutefois, et pour le fun, on a décidé de regarder dans le passé de la NBA pour voir si certaines Finales avaient un scénario similaire à celui de cette année. Pour cela, rien de plus facile, on regarde les Finales entre 1947 et 2021 et on ne garde que celles où il y avait 2-2. Ensuite, on retire toutes celles qui ne sont pas dans le format actuelle en 2-2-1-1-1, c’est-à-dire deux matchs chez celui qui a l’avantage du terrain, puis deux matchs chez son rival et on alterne un match chez l’un et chez l’autre ensuite. Dès que ce petit tri est fini, on tombe sur seize Finales NBA. Sur ces seize Finales NBA, on garde celles qui sont à 2-2 avec une victoire à l’extérieur pour chaque équipe. Vous l’aurez compris, on veut le scénario exact de ce Warriors-Celtics. Bingo, douze résultats correspondent. Que nous dit donc l’histoire de la Ligue par rapport à ces douze matchs ? Premier enseignement qui devrait plaire aux fans des Dubs : l’équipe qui a l’avantage du terrain au Game 5 remporte la série à dix reprises sur les douze confrontations. Seuls Saint-Louis en 1958 et… Boston en 1974 ont réussi à tromper les pronostics. Ceux-là seront évidemment les modèles à suivre pour Jayson Tatum et compagnie.

Autre stat qui a son intérêt et qui poussera les fans à mater le prochain match ce lundi : onze fois sur douze le vainqueur du Game 5 est le vainqueur de la série. (bilan de 9-2 pour l’équipe à domicile) Autant dire qu’il ne vaudra mieux pas se rater au Chase Center demain soir. Pour s’amuser, on a aussi regardé le scénario le plus fou dans le lot et celui-ci devrait plaire aux fans des… Celtics. En 1974, Boston affronte Milwaukee sans l’avantage du terrain et parvient (comme vu plus haut) à aller l’emporter une nouvelle fois dans le Wisconsin au Game 5. Les Bucks ne se laissent pas faire et vont à leur tour gagner au Boston Garden au match 6. On pourrait penser que la chance avait tourné pour les amoureux du trèfle mais un grand Dave Cowens allait mener les Celtics à une troisième victoire en territoire hostile pour offrir une nouvelle bannière à Beantown. Aller gagner trois fois à l’extérieur en Finales NBA, ce n’est pas une mince affaire mais ce n’est pas mission impossible pour la version 2022 des Celtics. La preuve, la bande d’Ime Udoka s’en est sortie de cette façon contre le Heat au tour précédent (victoire aux Games 2, 5 et 7 à l’extérieur). Bis repetita contre Golden State ?

2-2, une victoire à l’extérieur pour chaque équipe, c’est un scénario qui n’est pas si fréquent en Finales NBA et l’histoire pousse en faveur de l’équipe qui reçoit, donc Golden State. Boston peut-il faire mentir les pronos ? Réponse dès le Game 5.