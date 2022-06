Chez les Lakers, c’est décidément les vacances. Anthony Davis – dans une vidéo Instagram – a confié ne pas avoir touché un ballon de basket depuis le 5 avril dernier. En gros, deux mois de coupure totale du basket. Après une saison qui a tourné au fiasco pour Los Angeles, il était peut-être nécessaire de laisser la balle orange dans le placard un bon moment.

Il y a deux manières de lire cette information. La première, c’est de se dire qu’Anthony Davis n’a pas eu une saison facile. Loin d’être épargné par les blessures, l’intérieur des Purple & Gold n’a joué que 40 matchs sur les 82 de la saison régulière. On rappelle les moyennes : 23,2 points, 9,9 rebonds, 3,1 passes et 2,3 contres. Loin d’être malhonnête, mais trop souvent absent des terrains, il lui aura manqué une forme de régularité qui aurait certainement pu gonfler un bon coup tous les chiffres précédemment évoqués. Pour ceux qui seraient tentés de dire ‘il s’en tape ou quoi ce mec’, merci de bien vouloir prendre également en considération l’impact mental que peut avoir une saison complètement ratée dans le plus gros marché de la NBA. Même pour une star de son calibre, il est logique de vouloir prendre un gros temps mort loin de tout ce joyeux bazar, d’autant plus quand on sait que la situation de l’équipe était floue jusqu’à ces derniers jours. Avec un nouveau coach tout juste nommé et un staff technique en train d’être mis en place, il n’était pas spécialement nécessaire de se la donner dès le lendemain de l’élimination. En plus, pas question d’en demander trop à un organisme déjà bien éprouvé.

Anthony Davis: « I haven’t shot a basketball since probably April 5th. » pic.twitter.com/5V7hzptXf8 — 𝙎𝙝𝙪𝙗𝙝 ⁶𓅓 (@OVOLakeShow) June 12, 2022

Maintenant que les affaires sont réglées en ce qui concerne la direction tactico-technique des Angelinos, Unibrow va pouvoir tranquillement remettre les mains dans le cambouis. Et quel cambouis, puisque cette saison catastrophe des Lakers aura sans doute laissé des grosses traces dans les esprits de chacun. Pas question de vouloir plaindre non plus cette équipe hein, entre les affaires extra-sportives mêlant l’agence d’AD et la direction de la franchise et le côté sportif qui ne répondait plus, le naufrage de la cité des Anges est apparu comme tout à fait logique. Avec Darvin Ham fraîchement débarqué en South California, le grand chantier de reconstruction peut commencer… et Anthony en fait pleinement partie, puisque son désormais nouvel entraîneur a bien insisté sur l’importance de Toto dans la réussite future de l’équipe. Des déclarations qui ont forcément dû régaler l’ailier-fort. Il est donc l’heure de se remettre au boulot, parce qu’il y a quand même une sale humiliation à effacer la saison prochaine et que tout commence dès maintenant. Un travail physique individuel est impératif pour prévenir d’éventuelles blessures, histoire que le triste scénario de cette année ne se reproduise pas en octobre prochain… mais ça, Antho’ le sait sans doute bien mieux que nous.

Deux mois passés loin de La La Land, la tête dans les cocktails et les plages de sable blanc, ça ferait du bien à n’importe qui après une telle saison. Les pensées purifiées, Anthony Davis peut désormais reprendre le travail, avec un peu plus de visibilité au niveau de sa franchise et la confiance de son nouveau coach.

