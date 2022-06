Récemment nommé aux Lakers, Darvin Ham prend désormais le temps de construire son staff pour la saison prochaine. Le nouveau coach de L.A. n’a pas tardé pour choisir un premier assistant, Rasheed Wallace est en effet annoncé dans la Cité des Anges !

On l’avait laissé en assistant à l’université de Memphis avec Penny Hardaway et Larry Brown et voilà le grand retour de Rasheed Wallace en NBA ! Sept ans après sa dernière apparition sur un banc, l’ancien intérieur All-Star va de nouveau mettre le survêt et offrir ses précieux conseils au sein de la Grande Ligue. En quête d’assistants, ce sont les Lakers qui ont convaincu le Sheed de revenir sous les projecteurs au sein du staff de Darvin Ham. Une information confirmée par Shams Charania de The Athletic en fin d’après-midi. Aucun détail n’a fuité sur la durée du contrat.

Sources: Four-time NBA All-Star Rasheed Wallace has agreed on a deal to be an assistant coach for the Lakers under new head coach Darvin Ham. Both were teammates in Detroit and part of the 2004 title team. Memphis‘ Penny Hardaway hinted today Wallace may join Ham in LA. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 6, 2022

Un ticket Ham-Wallace, c’est un tandem loin d’être surprenant et Penny Hardaway avait déjà spoilé un peu l’info ce lundi via ses déclarations à The Commercial Appeal.

« Je pense que Rasheed va peut-être aller à Los Angeles avec Darvin Ham. C’était le deal depuis le début. Si Darvin avait obtenu un poste l’année dernière, Rasheed lui avait déjà promis qu’il allait l’accompagner. »

Les deux hommes sont proches depuis de nombreuses années et probablement que leur passage commun aux Pistons a dû aider. Ils avaient en effet gagné un titre ensemble en 2004 dans le Michigan. Fun fact : l’adversaire en finale s’appelait… les Los Angeles Lakers. L.A. s’offre donc un banc qui sent bon le col bleu et ça fera sans doute du bien à un groupe qui a bien besoin de rebondir la saison prochaine. Le front office angelino semblait privilégier des profils avec des caractères de leader et si possible un passif d’ancien joueur, pour le moment on est sur du 2/2 dans le staff. On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le bonhomme que Rasheed Wallace était l’un des plus grands fléaux pour les arbitres de la Ligue du temps où il était encore joueur. Recordman du nombre de fautes techniques récoltées en une saison, l’intérieur était connu pour son caractère bien trempé et il risque de continuer à chuchoter des mots doux aux oreilles des hommes en gris. Ça promet quelques lancers gratuits pour les adversaires de L.A mais aussi un bon client pour dire quelques vérités aux joueurs des Lakers si certains ne rament pas dans le bon sens. Les spectateurs de la Crypto.com Arena peuvent se préparer, ils vont entendre du « Ball don’t lie » régulièrement l’an prochain.

Rasheed Wallace fait son retour en NBA et il va aider Darvin Ham à redresser les Lakers. Belle prise pour le nouveau coach de L.A., reste à voir si le reste du staff sera aussi renommé.

