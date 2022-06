Finales NBA 2022 : débrief après 2 matchs entre Celtics et Warriors ! Apéro TrashTalk

Les Finales NBA 2022 battent leur plein et on se pose une première fois sur le sofa pour analyser le début de cette série palpitante entre Warriors et Celtics. C’est l’heure pour un petit Apéro TrashTalk !

Ces Finales 2022 promettaient du lourd et on est loin d’être déçus jusqu’à présent. Après deux magnifiques matchs dans ce début de série, il est l’heure de sortir la grosse analyse entre Hexperts ! Des coups de chaud de Curry aux ajustements de Steve Kerr en passant par le premier punch des Celtics, la série de Jaylen Brown et ce à quoi s’attendre de retour à Boston, sortez vos meilleures conclusions hâtives car c’est l’heure de l’apéro spécial analyse entre l’équipe de Jayson Tatum et celle de Draymond Green ! Il va falloir tout donner pour espérer soulever le Larry O’Brien. Alors, plutôt Celtics ou Warriors ?